În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat partenerii Kievului să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în paralel cu eforturile internaționale de a instaura pacea în Orientul Mijlociu, informează Politico Europe.
„Pe parcursul acestei săptămâni, multe regiuni din Ucraina au fost supuse atacurilor, iar în multe regiuni sirenele de raid aerian sună din nou din cauza amenințării dronelor folosite în atacuri. Rusia continuă teroarea aeriană împotriva orașelor și comunităților noastre, intensificând atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Nemernicia acestor crime este atât de mare încât rușii ucid zilnic oameni din poporul nostru”, a semnalat președintele ucrainean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Throughout this week, many regions of Ukraine have been under fire, and in many regions air raid sirens are now sounding again because of the threat of attack drones. Russia continues its aerial terror against our cities and communities, intensifying strikes on our energy… pic.twitter.com/OP5yhENGcS
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025
El a atras atenția că „Moscova își permite să-și intensifice atacurile, exploatând în mod deschis faptul că lumea este concentrată pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu”.
Președintele ucrrainean a cerut „să nu se slăbească presiunea” prin „sancțiuni, tarife și acțiuni comune împotriva celor care cumpără petrol rusesc”.
„Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de pace din Orientul Mijlociu”, a scris Zelenski.
Ministerul Apărării al Rusiei a confirmat duminică că forțele Moscovei au lovit infrastructura energetică ucraineană, pe care Kremlinul o consideră parte a complexului militar ucrainean, potrivit agenției de știri RIA.
Recent, Kievul a răspuns la atacurile rusești lovind rafinăria de petrol Bashneft din Ufa, situată la 1.300 de kilometri est de Moscova, a declarat sâmbătă pentru Reuters o persoană din serviciul de securitate SBU al Ucrainei.
Duminică, Financial Times a relatat că serviciile de informații americane ajută de luni de zile Ucraina să atace instalații energetice pe teritoriul rus, citând oficiali ucraineni și americani. Această asistență a permis Ucrainei să vizeze infrastructura energetică critică a Rusiei, determinând creșterea prețurilor la energie și forțând Rusia să-și reducă exporturile de motorină, potrivit relatării FT.
Kievul se pregătește pentru o iarnă dificilă, Moscova intensificând atacurile aeriene și implementând un nou software pentru a evita sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.
În contextul acestei situații, Volodimir Zelenski și-a întețit în ultima perioadă dialogul cu partenerii Ucrainei, cea mai recentă discuție purtată fiind cu președintele francez Emmanuel Macron.
I spoke with President @EmmanuelMacron. I am grateful to France for doing so much to defend life.
I informed him about our priority needs – first and foremost, air defense systems and missiles. Russia is now taking advantage of the moment – the fact that the Middle East and… pic.twitter.com/xnvo5yl5iM
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025
„L-am informat despre nevoile noastre prioritare – în primul rând, sisteme de apărare antiaeriană și rachete. Rusia profită acum de momentul actual – de faptul că Orientul Mijlociu și problemele interne ale fiecărei țări beneficiază de atenție maximă. Atacurile rusești au devenit și mai josnice”, a dezvăluit Zelenski pe aceeași rețea de socializare, după ce a avut astfel de discuții de coordonare și cu premierul Canadei, Mark Carney, președintele american Donald Trump, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, dar și cu președinta BCE, Christine Lagarde, cu cea din urmă abordând chestiunea privind folosirea activelor rusești înghețate.
A doua discuție telefonică în două zile între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei: Am abordat aspecte legate de capabilități cu rază lungă de acțiune
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit a doua oară în două zile cu omologul său american Donald Trump, după ce liderul Ucrainei a discutat telefonic cu președintele francez Emmanuel Macron despre nevoia Kievului de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”, în contextul în care Rusia nu contenește să răspândească „teroare din aer”.
„Tocmai am vorbit cu președintele american – pentru a doua oară în două zile – și conversația de astăzi a fost, de asemenea, foarte productivă. Ieri, am convenit asupra unei serii de subiecte pe care să le discutăm astăzi și am abordat toate aspectele situației: apărarea vieții în țara noastră, consolidarea capabilităților noastre – în domeniul apărării aeriene, rezilienței și capabilităților cu rază lungă de acțiune. De asemenea, am discutat multe detalii legate de sectorul energetic. Președintele Trump este bine informat cu privire la tot ceea ce se întâmplă. Am convenit să continuăm dialogul, iar echipele noastre fac pregătirile necesare”, a dezvăluit Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.
I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.
Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025
Sâmbătă, liderul ucrainean a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”.
Citiți și: Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu": „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus"
Trump și Zelenski a au discutat despre cererea Ucrainei ca SUA să permită livrarea de rachete de croazieră Tomahawk pentru a consolida capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, printre alte probleme, potrivit Axios, citat de The Guardian.
Zilele trecut, Trump sugera că „a luat o decizie” cu privire la vânzarea de rachete Tomahawk către țările NATO, pentru ca acestea să fie furnizate Ucrainei.
„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite – inclusiv războiul rus”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X, la o zi după ce Moscova a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care a provocat întreruperi de curent pe scară largă în Kiev și în alte părți.
Convorbirile telefonice au loc pe fondul îngrijorării crescânde la Kiev cu privire atât la amploarea tot mai mare a atacurilor aeriene rusești, cât și la capacitatea Ucrainei de a contracara atacurile aeriene din ce în ce mai sofisticate, care implică sute de drone simultan, precum și la contramăsurile rusești mai eficiente împotriva apărării aeriene a Kievului.
La începutul acestei săptămâni, Rusia a lansat 465 de drone tip Shahed și drone momeală, precum și 32 de rachete de croazieră și balistice împotriva Ucrainei.
Ultimele discuții dintre Trump și Zelenski se desfășoară pe fondul dezbaterilor actuale de la Washington cu privire la furnizarea Ucrainei a rachetelor de croazieră Tomahawk pe care Kievul le solicită de mult timp, o măsură despre care președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că ar reprezenta „o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare”.
Discuțiile telefonice dintre cei doi lideri arată o îmbunătățire a relațiilor dintre președintele SUA și Zelenski.
Acestea marchează cel mai recent episod dintr-o schimbare mai amplă a administrației Trump în ceea ce privește Ucraina, pe măsură ce președintele SUA devine din ce în ce mai nerăbdător față de președintele rus Vladimir Putin și frustrat de eforturile blocate menite să pună capăt războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.
În ultima lună, Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar din mandatul său pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, finanțată de NATO.
Mai mult, se pare că SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.
Citiți și: Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT)
Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a indicat publicația, citând surse anonime ucrainene și americane familiarizate cu această campanie.
Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT)
Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, conform Reuters.
Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a indicat publicația, citând surse anonime ucrainene și americane familiarizate cu această campanie.
FT a afirmat că serviciile secrete americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune și cu o singură direcție să evite apărarea aeriană rusă.
Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele planificării, a afirmat publicația, citând trei persoane familiarizate cu operațiunea. Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat țintele pentru atacurile cu rază lungă de acțiune, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile acestor locații.
La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele cu rază lungă de acțiune ale infrastructurii energetice din Rusia, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.
SUA a cerut și aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficialii americani.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, în contextul unui nou atac al Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean.
„Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat. Este necesară disponibilitatea din partea Rusiei de a se angaja într-o diplomație reală, iar acest lucru poate fi realizat prin forță”, a spus Volodimir Zelenski.
Anunțul a fost făcut la o zi după ce Moscova a lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, folosind peste 450 de drone și 30 de rachete într-un atac care a provocat rănirea a cel puțin 20 de persoane și a lăsat părți ale țării fără electricitate. Autoritățile ucrainene au declarat că, de atunci, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 800.000 de persoane din Kiev, informează Politico Europe.
Acesta marchează cel mai recent episod dintr-o schimbare mai amplă a administrației Trump în ceea ce privește Ucraina, pe măsură ce președintele SUA devine din ce în ce mai nerăbdător față de președintele rus Vladimir Putin și frustrat de eforturile blocate menite să pună capăt războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.
În ultima lună, Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar din mandatul său pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, finanțată de NATO. El a sugerat, de asemenea, ideea de a furniza Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
Rachetele Tomahawk, pe care Kievul le-ar putea folosi pentru a lovi ținte aflate la o distanță de până la 2.500 de kilometri în interiorul Rusiei, ar fi fost subiect de discuție în ultima conversație dintre cei doi lideri, sâmbătă.
Discuția are loc în contextul în care Kievul se pregătește pentru o iarnă dificilă, Moscova intensificând atacurile aeriene și implementând un nou software pentru a evita sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.
Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh
Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit pentru pace în Gaza, la care vor participa mai mulți lideri mondiali, informează The Guardian.
Întâlnirea va avea loc luni după-amiază în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie, „cu participarea liderilor din peste 20 de țări”, a declarat președinția egipteană.
Acesta va avea ca obiectiv „încheierea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru realizarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că va participa, la fel ca și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, omologul său italian, Giorgia Meloni, și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez. Președintele francez Emmanuel Macron și-a confirmat, de asemenea, participarea.
Nu s-a precizat imediat dacă Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, va fi prezent la Sharm el-Sheikh. Hamas a declarat că nu va participa.
Sâmbătă, trei diplomați qatarezi au murit într-un accident de mașină în stațiunea de la Marea Roșie, au declarat două surse din domeniul securității pentru Reuters. Două diplomați au fost răniți, au precizat sursele din domeniul securității.
Summitul a fost organizat după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului și de schimb de prizonieri, în urma unor negocieri indirecte intense desfășurate în Sharm el-Sheikh în ultimele zile. Peste 67.000 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacurile Israelului asupra Gazei.
Războiul a început la 7 octombrie 2023, după o incursiune condusă de Hamas în Israel, în care 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatici.
Negocierile, mediate de Egipt, Qatar și Turcia, la care au participat și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, au grăbit încetarea focului și intensificarea ajutorului umanitar acordat Gazei.
