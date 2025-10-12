În contextul în care Rusia continuă „teroarea aeriană”, Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre nevoia Ucrainei de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit a doua oară în două zile cu omologul său american Donald Trump, după ce liderul Ucrainei a discutat telefonic cu președintele francez Emmanuel Macron despre nevoia Kievului de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”, în contextul în care Rusia nu contenește să răspândească „teroare din aer”.

„Tocmai am vorbit cu președintele american – pentru a doua oară în două zile – și conversația de astăzi a fost, de asemenea, foarte productivă. Ieri, am convenit asupra unei serii de subiecte pe care să le discutăm astăzi și am abordat toate aspectele situației: apărarea vieții în țara noastră, consolidarea capabilităților noastre – în domeniul apărării aeriene, rezilienței și capabilităților cu rază lungă de acțiune. De asemenea, am discutat multe detalii legate de sectorul energetic. Președintele Trump este bine informat cu privire la tot ceea ce se întâmplă. Am convenit să continuăm dialogul, iar echipele noastre fac pregătirile necesare”, a dezvăluit Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Sâmbătă, liderul ucrainean a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”.

Trump și Zelenski a au discutat despre cererea Ucrainei ca SUA să permită livrarea de rachete de croazieră Tomahawk pentru a consolida capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, printre alte probleme, potrivit Axios, citat de The Guardian.

Zilele trecut, Trump sugera că „a luat o decizie” cu privire la vânzarea de rachete Tomahawk către țările NATO, pentru ca acestea să fie furnizate Ucrainei.

„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite – inclusiv războiul rus”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X, la o zi după ce Moscova a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care a provocat întreruperi de curent pe scară largă în Kiev și în alte părți.

Convorbirile telefonice au loc pe fondul îngrijorării crescânde la Kiev cu privire atât la amploarea tot mai mare a atacurilor aeriene rusești, cât și la capacitatea Ucrainei de a contracara atacurile aeriene din ce în ce mai sofisticate, care implică sute de drone simultan, precum și la contramăsurile rusești mai eficiente împotriva apărării aeriene a Kievului.

La începutul acestei săptămâni, Rusia a lansat 465 de drone tip Shahed și drone momeală, precum și 32 de rachete de croazieră și balistice împotriva Ucrainei.

Ultimele discuții dintre Trump și Zelenski se desfășoară pe fondul dezbaterilor actuale de la Washington cu privire la furnizarea Ucrainei a rachetelor de croazieră Tomahawk pe care Kievul le solicită de mult timp, o măsură despre care președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că ar reprezenta „o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare”.

Discuțiile telefonice dintre cei doi lideri arată o îmbunătățire a relațiilor dintre președintele SUA și Zelenski.

Acestea marchează cel mai recent episod dintr-o schimbare mai amplă a administrației Trump în ceea ce privește Ucraina, pe măsură ce președintele SUA devine din ce în ce mai nerăbdător față de președintele rus Vladimir Putin și frustrat de eforturile blocate menite să pună capăt războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

În ultima lună, Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar din mandatul său pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, finanțată de NATO.

Mai mult, se pare că SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a indicat publicația, citând surse anonime ucrainene și americane familiarizate cu această campanie.