În contextul succeselor regionale ale AfD, președintele Germaniei promite în prezența lui Emmanuel Macron că țara sa va rămâne „puternic integrată în UE”

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a promis că Germania va rămâne ferm angajată față de Europa, încercând să liniștească Franța în urma recentelor victorii ale partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania(AfD) la alegerile regionale, informează Deutsche Welle.

În cadrul unei vizite de stat la Paris, joi, Steinmeier a afirmat că Germania poate avea succes doar ca țară europeană ferm integrată în Uniunea Europeană.

„Germanii vor rămâne buni europeni”, a declarat Steinmeier la Palatul Élysée, alături de președintele francez Emmanuel Macron.

După discuțiile bilaterale, Steinmeier a subliniat că Germania „poate avea succes doar ca o Germanie europeană, adică strâns integrată în Uniunea Europeană”.

„Acest lucru este adevărat și va rămâne așa pentru noi”, a declarat președintele german la Paris.

Declarațiile sale vin după recentele succese electorale ale partidului eurosceptic AfD, inclusiv în landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei, care au stârnit îngrijorare în Franța. Steinmeier a descris perioada actuală drept „al naibii de dificilă”, menționând războiul din Ucraina, provocările geopolitice și tensiunile politice interne din ambele țări. „Ne confruntăm cu o polarizare a societății, odată cu întărirea curentelor extremiste”, a afirmat el. El a avertizat că acest lucru face din ce în ce mai dificilă formarea guvernelor și exercitarea eficientă a puterii, mai ales în contextul în care dezbaterea politică s-a mutat pe rețelele sociale.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a invocat „prietenia franco-germană” care reprezintă „puterea noastră și o promisiune pentru întreagă Europă”.

„Franța și Germania cunosc prețul războiului, necesitatea reconcilierii și valoarea păcii. Consolidată de-a lungul istoriei, prietenia noastră reprezintă puterea noastră și o promisiune pentru întreaga Europă. Bine ați venit la această vizită de stat, domnule președinte Frank-Walter Steinmeier, drag prieten”, a scris Macron pe rețeaua de socializare X.

La France et l’Allemagne savent le prix de la guerre, l’exigence de la réconciliation et la valeur de la paix. Scellée dans l’Histoire, notre amitié est notre force et une promesse pour toute l’Europe. Bienvenue en visite d’État, Président Frank-Walter Steinmeier, cher ami. https://t.co/3oXVeKzqDe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2026