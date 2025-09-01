EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezintă cinci propuneri pe care România ar trebui să le înainteze Uniunii Europene, în contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră și discursului privind Starea Uniunii Europene, pe care aceasta îl va prezenta la 10 septembrie, în plenul reunit la Starsbourg al legislativului european.
Prima dintre solicitări este aceea privind flexibilitatea în ceea ce privește ținta de deficit pentru anul acesta.
„Românii nu pot să suporte toate aceste măsuri de austeritate”, subliniază Victor Negrescu,
Acesta consideră că sunt necesare „mecanisme suplimentare pentru salvarea proiectelor din PNRR și pentru prelungirea instrumentului fie prin fazare sau transfer, fie printr-o extindere tehnică sau formală”, ambele formule bucurându-se de sprijinul Parlamentului European.
Eurodeputatul este de părere că o a treia solicitare pe care România ar trebui să o avanseze este aceea legată de „criterii de alocare a fondurilor europene, inclusiv pe zona de apărare, care să ofere mai multe oportunități de finanțare României”.
În legătură cu Republica Moldova, președintele Parlamentului European responsabil pentru relația instituției cu această țară subliniază că România ar trebui să ceară începerea „negocierilor privind capitolele de aderare la UE și prioritizarea Mării Negre ca zona de investiții și de securitate”.
Ultima dintre propunerile de solicitare este cea a menținerii „politicii de coeziune și a creșterii subvențiilor pentru fermieri în viitorul buget european pe termen lung”.
„România trebuie să se prezinte cu o voce clară în relația cu Bruxelles-ul și să solicite un tratament echitabil și sprijin real pentru a putea face față provocărilor actuale”, a precizat Victor Negrescu.
Mențiunile sale apar în contextul în care, în urmă cu câteva săptămâni, președinta Comisiei Europene a răspuns pozitiv solicitării eurodeputatul de a prioritiza statele din prima linie, precum România.
Totodată, Victor Negrescu a obținut „prioritizarea statelor din prima linie la finanțarea din anumite programe de apărare europene, sunt autorul propunerii cu privire la schimbarea regulamentului PNRR-urilor pentru ca acestea să poată fi modificate mai ușor sub presiunea evoluțiilor geopolitice precum și cel care a convins Comisia Europeană să accepte un plus de flexibilitate privind deficitul pentru statele din prima linie”.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să încheie turul țărilor de pe flancul estic luni după-amiază, ultima oprire fiind România, după popasuri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria.
Peste câteva zile, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, va veni în România, în cadrul unui „tur al capitalelor” UE.
PARLAMENTUL EUROPEAN
”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că oamenii politici nu trebuie să uite faptul că cetățenii nu sunt simple cifre, iar un venit diminuat chiar și cu câteva zeci de lei poate avea un impact major asupra multor familii.
„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. (…) Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile”, a transmis eurodeputatul român în urma reuniunii PES activists România.
În cadrul Adunării Generale a PES activists România, participanții au discutat despre propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economincă, dar și despre o serie de măsuri de simplificare. Totodată, au fost analizate principalele teme europene și internaționale, inclusiv direcțiile în perspectiva viitorului Congresul PES și a negocierilor privind bugetul european pe termen lung.
„PES activists România este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile. Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare”, a mai precizat Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a participat, joi, la o întâlnire la nivel înalt, în format online, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și liderii partidelor social-democrate europene, reunite în cadrul Partidului Socialiștilor Europeni (PES).
Potrivit unui mesaj pe rețelele de socializare, discuțiile au vizat situația actuală din Europa, evoluțiile privind negocierile de pace din Ucraina, politica comercială a Uniunii Europene și relația strategică cu Statele Unite.
🇪🇺 High-level meeting with @eucopresident and @PES_PSE leaders to discuss:
✅ peace talks on Ukraine
✅ EU trade policy
✅ transatlantic relations
For 🇷🇴 Romania & @PSD_RO_OFICIAL these debates are vital: security at our Eastern border, global market access & a strong voice in… pic.twitter.com/CxoKnl7eWw
— Victor NEGRESCU (@negrescuvictor) August 29, 2025
În context, Victor Negrescu a subliniat că, pentru România, „aceste discuții sunt esențiale” și a explicat că „securitatea la granița estică a Uniunii ne privește direct”, „accesul pe piețele internaționale este vital pentru economia românească”, iar „vocea noastră trebuie să conteze în definirea politicilor europene”.
„Pentru Partidul Social Democrat, participarea activă la aceste dezbateri înseamnă consolidarea rolului nostru în familia social-democrată europeană, influențarea deciziilor majore și apărarea intereselor României în negocierile decisive care ne definesc viitorul”, a mai adăugat vicepreședintele PE, Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, vicepreședinte al PE responsabil pentru relația cu R. Moldova, prezintă trei motive care „subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului România-R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația instituției cu Republica Moldova, prezintă „trei motive care subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului pe care România îl are cu țara vecină, într-un mesaj publicat cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
„Sunt deseori întrebat, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, de ce este acest stat atât de important pentru România”, a mărturisit Negrescu, prezentând cele trei motive care arată importanța strategică a parteneriatului România-R. Moldova.
Primul dintre acestea este „legătura istorică, culturală și lingvistică care trebuie întărită”, evidențiază Negrescu, în contextul în care „aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au cetățenia română, reprezentând circa 1/3 din întreaga populație”.
„A fi patriot înseamnă să înțelegi că pentru orice român din lume avem o responsabilitate”, a mai arătat eurodeputatul.
Cel de-al doilea motiv este dat de dimensiunea economică dintre România și Republica Moldova.
„România este principalul partener economic al Republicii Moldova. Țara noastră are investiții consistente în Republica Moldova, unele de importanță strategică. Împreună ne putem dezvolta mai bine. Expertiza românească în accesarea fondurilor europene poate fi transferată ușor și pot apărea companii româno-moldovenești care utilizează eficient fondurile UE disponibile și peste Prut”, a continuat vicepreședintele Parlamentului European.
Ultimul dintre motive ține de aspectele geostrategice.
„România nu își poate permite ca la frontierele sale să aibă un stat fragil ce poate reprezenta un risc de securitate în contextul conflictului cu Federația Rusă. Acest lucru afectează direct investițiile din regiunea de Nord-Est și reprezintă o presiune pentru flancul de Est al NATO și al UE”, a mai arătat europarlamentarul.
Victor Negrescu a reliefat „oportunitatea de neratat” pe care o are Republica Moldova, făcând referire la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„Republica Moldova trece astăzi prin cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației sale și are în fața sa o oportunitate de neratat. Orice ambiguitate sau reducere a eforturilor privind aderarea reprezintă un risc. Scenariul Georgia este posibil dacă lucrurile nu sunt gestionate corespunzător. Democratic și doar prin alegeri libere cetățenii Republicii Moldova își vor alege viitorul”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.
Cu prilejul celor 34 de ani de independență ai Republicii Moldova, eurodeputatul a amintit că Parlamentarul European rămâne „un partener și un susținător ferm al parcursului european al acestui stat”.
În context, Victor Negrescu a reiterat că „legislativul european va adopta în prima sesiune din septembrie o rezoluție prin care va sublinia importanța valorificării eforturilor făcute de Republica Moldova, va reitera suportul pentru toate mecanismele de sprijin oferite fraților noștri de peste Prut și va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse”.
„Alegerile din septembrie sunt decisive, iar începerea rapidă a negocierilor pe capitolele de aderare este esențială”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
Mesaje de felicitare pentru Republica Moldova au venit și din partea liderilor instituțiilor Uniunii Europene.
Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene
Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
