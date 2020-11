În drum spre Casa Albă, Joe Biden face apel la calm și la unitate: “Putem fi adversari, dar nu suntem dușmani. Suntem Statele Unite ale Americii”

Candidatul democrat la președinția Statelor Unite, Joe Biden, s-a arătat convins că va câștiga alegerile prezidențiale și a făcut apel la unitate națională pentru a depăși provocările reprezentate de pandemia de coronavirus și criza economică.

“Cifrele ne spun o poveste clară și convingătoare: vom câștiga această cursă“, a spus Biden din Wilmington, Delaware, în al patrulea său discurs către națiune după încheierea alegerilor prezidențiale.

“Vom câștiga această cursă. Uită-te doar la ce s-a întâmplat de ieri. Cu douăzeci și patru de ore eram în urmă în Georgia, acum suntem în avans și vom câștiga acel stat. Acum douăzeci și patru de ore eram în urmă în Pennsylvania și vom câștiga Pennsylvania. Și acum suntem în față, dar câștigăm în Arizona, câștigăm în Nevada și, de fapt, avansul nostru tocmai s-a dublat în Nevada. Suntem pe drumul spre peste 300 de voturi electorale”, a spus Biden, care acum este creditat cu 264 de voturi în Colegiul Electoral și mai are nevoie de minim șase, adică să câștige în cel puțin un stat în care încă se mai numără voturi, pentru a deveni al 46-lea președinte al SUA.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020