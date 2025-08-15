În drum spre summitul cu Putin din Alaska, Trump afirmă că nu va negocia în numele Ucrainei schimburi de teritorii: “Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin și că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters.

Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc la bordul avionului Air Force One, în timpul călătoriei sale către orașul Anchorage, din statul american Alaska, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

”Vor fi discutate (schimburi de teritorii), dar trebuie să las Ucraina să ia această decizie și cred că va lua o decizie corectă. Dar nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei, sunt aici să-i aduc la masa negocierilor”, le-a pus Trump jurnaliștilor, potrivit Agerpres.

Afirmațiile lui Trump oferă într-o oarecare măsură asigurări Kievului, care este îngrijorat că discuțiile dintre SUA și Rusia ar putea conduce la înghețarea conflictului în detrimentul Ucrainei, notează Reuters.

Trump a afirmat că accelerarea ofensivei Rusiei în Ucraina a avut probabil scopul de a ajuta la consolidarea poziției lui Putin în negocierile privind încheierea războiului.

”Cred că ei încearcă să negocieze. El (Putin) încearcă să pregătească terenul. În mintea lui, asta îl ajută să facă o înțelegere mai bună. De fapt, îl deranjează, dar în mintea lui, asta îl ajută să facă o înțelegere mai bună dacă ei pot continua atacurile”, a mai spus el.

Președintele american a declarat că se așteaptă ca întâlnirea sa cu Putin să producă rezultate, având în vedere mizele implicate și starea economiei ruse.

”Este un tip inteligent. Face asta de mult timp, însă la fel și eu (…) Suntem președinți. Ne înțelegem”, a mai spus Trump, care a salutat ”respectul” reciproc care există între el și președintele rus.

Trump a spus că este un semn bun că Putin aduce cu el directori de companii din Rusia, însă a subliniat că nu se pot face înțelegeri până când nu se va ajunge la un acord privind războiul din Ucraina.

”Îmi place asta pentru că vor să facă afaceri, dar nu se vor face afaceri până când nu vom rezolva problema războiului”, a adăugat Trump.

Vineri are loc la Anchorage, în Alaska, primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Vladimir Putin – Donald Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.

În ajunul summitului, președintele american a apreciat că omologul său rus este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec.

Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.