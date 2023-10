În drumul către extinderea UE, Klaus Iohannis pledează pentru o Uniune “fără fragmentări”: Reforma UE trebuie să aibă loc în paralel cu extinderea

Extinderea Uniunii Europene este o investiție geostrategică în pace, securitate, stabilitate și prosperitate, au stabilit vineri liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene într-o declarație comună intitulată “Declarația de la Granada” și adoptată la finalul unui summit informal prin care șefii de stat sau de guvern din UE au lansat și discuțiile privind viitoarea agendă strategică 2024-2029.

Declarația adoptată în unanimitate este un document succesor al Declarației de la Versailles din martie 2022, la două săptămâni de la izbucnirea invaziei militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, textul final al documentului nu a cuprins tema migrației, asupra căreia țările UE negociază intens și tensionat pentru agrearea unui pact pe migrație și azil. Astfel, opoziţia Poloniei şi Ungariei faţă de pactul UE privind migraţia a împiedicat adoptarea unei declaraţii finale comune care să includă şi acest subiect la summitul european desfăşurat vineri în oraşul spaniol Granada, astfel că preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a publicat o declaraţie proprie separată pe tema migraţiei, iar declaraţia comună a summitului se referă doar la celelalte subiecte înscrise pe agendă, în special extinderea UE.

More robust, more capable, more sovereign.

That is our vision for the future of the EU.

Today we started discussions on our strategic priorities for the coming years.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 6, 2023