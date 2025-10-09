În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm

Europa are nevoie de un răspuns unitar și ferm în fața agresiunilor hibride ale Rusiei, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.

Parlamentul European a dezbătut și a adoptat o rezoluție cu privire la consolidarea răspunsului european în fața acțiunilor nesăbuite ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări membre, printre care și România.

„Discuțiile din plen au evidențiat gravitatea acestor acțiuni, care nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate, ci ca parte a unui model periculos de agresiune hibridă la adresa Uniunii. Nu ne mai permitem luxul de a răspunde fragmentat și reactiv. Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm. Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice, comunicaționale sau spațiului aerian al unor state membre reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene, dar și a stabilității regionale”, a arătat Falcă.

Acesta a subliniat că „este esențial ca Europa să întărească cooperarea în materie de apărare, să accelereze integrarea infrastructurii critice prin rețelele TEN-T și să asigure investiții strategice în securitatea cibernetică și protecția frontierelor”.

El s-a referit și la faptul că România, aflată la „granița estică a Uniunii Europene, resimte în mod direct tensiunile provocate de aceste acțiuni ostile”.

„Este datoria noastră să transmitem un semnal de solidaritate, dar și de determinare: securitatea unei singure țări este securitatea întregii Uniuni”, a continuat eurodeputatul.

În încheiere, Gheorghe Falcă a reiterat sprijinul pentru „consolidarea bugetului pentru mobilitatea militară, dezvoltarea rapidă a capabilităților de apărare și o coordonare eficientă între statele membre și NATO pentru prevenirea și combaterea atacurilor hibride și convenționale”.