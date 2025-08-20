În fața amenințărilor lui Putin și a tarifelor impuse de Trump, Canada își întărește cooperarea militară cu statele nordice din NATO

Agresiunea Rusiei în Arctica obligă Canada să aprofundeze cooperarea militară cu aliații nordici din NATO — o schimbare semnificativă de politică față de Statele Unite, scrie Politico Europe.

Premierul Mark Carney a trimis în această săptămână doi miniștri de rang înalt în Suedia și Finlanda pentru a negocia noi acorduri de apărare — inclusiv o posibilă achiziție a avionului de luptă Saab Gripen produs în Suedia. Canada decisese anterior să opteze pentru F-35 al companiei Lockheed Martin, considerat un produs emblematic al exporturilor americane sub președinția lui Donald Trump. Însă, pe fondul unui război comercial și în contextul în care și alți aliați renunță la avionul de luptă american, Ottawa reanalizează planul de 19 miliarde de dolari canadieni pentru achiziția unei noi flote de F-35.

„În mod evident, există tensiuni comerciale (cu SUA) și dorim să ne apropiem mai mult de partenerii noștri”, a declarat luni ministrul Industriei, Mélanie Joly, în cadrul întâlnirii oficiale cu viceprim-ministrul suedez Ebba Busch.

Strategia de apărare a Canadei în Arctica se îndepărtează de relația bilaterală cu Statele Unite și se îndreaptă către un cadru NATO mai larg. Odată cu aderarea Suediei și Finlandei la NATO după invazia Rusiei din februarie 2022 în Ucraina – și în urma atacurilor tarifare ale lui Trump – Ottawa își extinde politica externă pentru a se alinia cu NATO ca fundament al securității sale în Arctica.

Busch a declarat că salută un parteneriat strategic „axat pe securitate și apărare, investiții și competitivitate, inovare digitală și materii prime energetice”.

De asemenea, Mélanie Joly urmează să inaugureze un parteneriat naval finlandezo-canadian, care va începe construcția unei noi flote de spărgătoare de gheață pentru Garda de Coastă a Canadei.

Între timp, în Europa, ministrul canadian de externe Anita Anand s-a întâlnit marți cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Întâlnirea a avut loc la o zi după participarea lui Stubb la Casa Albă, unde, alături de alți lideri europeni, și-a exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski în negocierile mediate de Donald Trump cu Vladimir Putin, menite să pună capăt războiului din Ucraina.

Anita Anand a declarat că NATO trebuie acum să facă față Rusiei și dincolo de granițele Europei, în Extremul Nord.

„Privirea NATO trebuie să se îndrepte și spre vest și nord, având în vedere schimbările peisajului geopolitic, mai ales după 24 februarie 2022”, a afirmat luni Anand. „Prioritatea noastră, în ceea ce privește politica externă arctică a Canadei, este să nu lăsăm nicio cale neexplorată pentru a proteja și apăra suveranitatea Canadei”, a adăugat aceasta.

Anita Anand a declarat că acest lucru va presupune alocarea unor zeci de miliarde de dolari pentru infrastructura arctică.

Oficialul canadian s-a întâlnit cu miniștrii de externe din grupul celor cinci state nordice (Nordic 5), inclusiv gazda sa, Elina Valtonen, precum și omologii din Suedia, Danemarca, Norvegia și Islanda.

Ulterior, miniștrii au adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. „Țările nordice și Canada sunt pregătite să joace un rol activ în îmbinarea eforturilor Coaliției de Voință cu cele ale Statelor Unite, pentru a garanta soliditatea și credibilitatea acestor garanții de securitate”, se arată în declarația comună a lui Anand și a omologilor săi nordici.

Aceștia au subliniat că granițele Ucrainei trebuie să rămână intacte și că Rusia nu are niciun „drept de veto” asupra posibilului parcurs al Ucrainei către aderarea la UE sau NATO. De asemenea, au cerut întoarcerea miilor de copii ucraineni duși în Rusia după declanșarea războiului.

„Atât timp cât Rusia își continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei, noi — împreună cu partenerii și aliații noștri — vom continua să menținem și să intensificăm presiunea asupra economiei de război a Rusiei. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității europen”, au transmis miniștrii din grupul Nordic 5.