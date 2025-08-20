INTERNAȚIONAL
În fața amenințărilor lui Putin și a tarifelor impuse de Trump, Canada își întărește cooperarea militară cu statele nordice din NATO
Agresiunea Rusiei în Arctica obligă Canada să aprofundeze cooperarea militară cu aliații nordici din NATO — o schimbare semnificativă de politică față de Statele Unite, scrie Politico Europe.
Premierul Mark Carney a trimis în această săptămână doi miniștri de rang înalt în Suedia și Finlanda pentru a negocia noi acorduri de apărare — inclusiv o posibilă achiziție a avionului de luptă Saab Gripen produs în Suedia. Canada decisese anterior să opteze pentru F-35 al companiei Lockheed Martin, considerat un produs emblematic al exporturilor americane sub președinția lui Donald Trump. Însă, pe fondul unui război comercial și în contextul în care și alți aliați renunță la avionul de luptă american, Ottawa reanalizează planul de 19 miliarde de dolari canadieni pentru achiziția unei noi flote de F-35.
„În mod evident, există tensiuni comerciale (cu SUA) și dorim să ne apropiem mai mult de partenerii noștri”, a declarat luni ministrul Industriei, Mélanie Joly, în cadrul întâlnirii oficiale cu viceprim-ministrul suedez Ebba Busch.
Strategia de apărare a Canadei în Arctica se îndepărtează de relația bilaterală cu Statele Unite și se îndreaptă către un cadru NATO mai larg. Odată cu aderarea Suediei și Finlandei la NATO după invazia Rusiei din februarie 2022 în Ucraina – și în urma atacurilor tarifare ale lui Trump – Ottawa își extinde politica externă pentru a se alinia cu NATO ca fundament al securității sale în Arctica.
Busch a declarat că salută un parteneriat strategic „axat pe securitate și apărare, investiții și competitivitate, inovare digitală și materii prime energetice”.
De asemenea, Mélanie Joly urmează să inaugureze un parteneriat naval finlandezo-canadian, care va începe construcția unei noi flote de spărgătoare de gheață pentru Garda de Coastă a Canadei.
Între timp, în Europa, ministrul canadian de externe Anita Anand s-a întâlnit marți cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Întâlnirea a avut loc la o zi după participarea lui Stubb la Casa Albă, unde, alături de alți lideri europeni, și-a exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski în negocierile mediate de Donald Trump cu Vladimir Putin, menite să pună capăt războiului din Ucraina.
Anita Anand a declarat că NATO trebuie acum să facă față Rusiei și dincolo de granițele Europei, în Extremul Nord.
„Privirea NATO trebuie să se îndrepte și spre vest și nord, având în vedere schimbările peisajului geopolitic, mai ales după 24 februarie 2022”, a afirmat luni Anand. „Prioritatea noastră, în ceea ce privește politica externă arctică a Canadei, este să nu lăsăm nicio cale neexplorată pentru a proteja și apăra suveranitatea Canadei”, a adăugat aceasta.
Anita Anand a declarat că acest lucru va presupune alocarea unor zeci de miliarde de dolari pentru infrastructura arctică.
Oficialul canadian s-a întâlnit cu miniștrii de externe din grupul celor cinci state nordice (Nordic 5), inclusiv gazda sa, Elina Valtonen, precum și omologii din Suedia, Danemarca, Norvegia și Islanda.
Ulterior, miniștrii au adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. „Țările nordice și Canada sunt pregătite să joace un rol activ în îmbinarea eforturilor Coaliției de Voință cu cele ale Statelor Unite, pentru a garanta soliditatea și credibilitatea acestor garanții de securitate”, se arată în declarația comună a lui Anand și a omologilor săi nordici.
Aceștia au subliniat că granițele Ucrainei trebuie să rămână intacte și că Rusia nu are niciun „drept de veto” asupra posibilului parcurs al Ucrainei către aderarea la UE sau NATO. De asemenea, au cerut întoarcerea miilor de copii ucraineni duși în Rusia după declanșarea războiului.
„Atât timp cât Rusia își continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei, noi — împreună cu partenerii și aliații noștri — vom continua să menținem și să intensificăm presiunea asupra economiei de război a Rusiei. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității europen”, au transmis miniștrii din grupul Nordic 5.
Ministrul Finanțelor a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre întărirea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit miercuri cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România.
„Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) și pentru creșterea investițiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanți în acest proces”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.
Discuția a avut loc după numeroase acțiuni și dialoguri pe această direcție, desfășurate anterior mandatului actual, inclusiv cu Departamentul de Comerț al SUA și cu reprezentanți ai unor state membre ale UE care dețin o experiență relevantă în domeniul parteneriatelor public-private (PPP).
„Cred că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine. Avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil și atractiv”, a adăugat ministrul Finanțelor.
De asemenea, Nazare a subliniat că atragerea de investiții înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă și șansa ca România să-și valorifice potențialul.
„Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a aduce cât mai multe proiecte și companii în țara noastră”, a punctat ministrul.
În pline negocieri privind un acord de pace Rusia-Ucraina, Beijingul reafirmă că Taiwanul „aparține Chinei”: Un rezultat al victoriei din Al Doilea Război Mondial
Beijingul a reiterat luni, în pline negocieri privind un acord de pace între Rusia și Ucraina, poziția sa potrivit căreia Taiwanul este parte inalienabilă a Chinei, invocând documentele fundamentale ale ordinii internaționale postbelice.
„Restituirea Taiwanului Chinei este un rezultat al victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și o componentă esențială a ordinii mondiale postbelice. Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Actul de Capitulare a Japoniei afirmă în unanimitate suveranitatea Chinei asupra Taiwanului. Taiwanul aparține Chinei. Acesta este un adevăr cu rădăcini istorice și legale puternice, ce nu poate fi pus la îndoială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, informația fiind distribuită ulterior și pe pagina de Facebook a Ambasadei Chinei la București.
Oficialul a amintit că, odată cu înființarea Republicii Populare Chineze la 1 octombrie 1949, Guvernul Central al Poporului este „singura instituție legală cu putere de reprezentare a întregii țări”, subliniind că schimbările de regim politic nu au alterat suveranitatea sau teritoriul Chinei.
Declarația vine într-un moment în care Beijingul se confruntă cu presiuni internaționale crescute, fiind acuzat în Occident că, prin relația strânsă cu Moscova, alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Statele Unite și Uniunea Europeană au transmis în mod repetat Chinei să nu ofere sprijin militar sau economic Rusiei, avertizând că un asemenea comportament subminează securitatea globală și ordinea internațională bazată pe reguli.
În același timp, poziția Chinei cu privire la Taiwan este reafirmat în timp ce președintele american Donald Trump conduce negocieri separate cu președintele rus Vladimir Putin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
După summitul Trump-Putin în Alaska și înaintea reuniunii care a avut loc luni la Washington între Trump, Zelenski și europeni, China — un aliat apropiat al Rusiei — a făcut apel la „toate părțile” să ajungă la un acord de pace „cât mai curând posibil”.
„China salută toate eforturile de găsire a unei soluții pașnice la criză și contactele dintre SUA și Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului chinez, Mao Ning, la Beijing, conform Deutsche Welle.
Pe acest fundal, invocarea „ordinii postbelice” de către China în dosarul Taiwanului vine după ce Beijingul a evitat să condamne agresiunea Rusiei și a pledat pentru negocieri de pace fără a cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.
De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, analiștii politici au afirmat că China va urmări cu atenție reacția Occidentului pentru a încerca să evalueze consecințele unei eventuale invazii a Taiwanului, care se bucură de autonomie.
Ilie Bolojan merge sâmbătă în R. Moldova, în prima vizită ca premier. Ziua coincide cu împlinirea a 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov
Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă, 23 august 2025, o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.
Potrivit unui comunicat al Palatului Victoria, Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.
În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iulie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
Vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova coincide cu împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
