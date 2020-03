În mai puțin de trei zile, Turcia susține că a lăsat peste 76.000 de migranţi să treacă frontiera spre Uniunea Europeană

În mai puțin de trei zile de când administrația de la Ankara a anunțat că nu îi va mai opri pe refugiații sirieni să ajungă în Europa, peste 76.000 de migranți au fost lăsați să treacă frontiera spre Uniunea Europeană, declară Ministerul de Interne din Turcia.

Până duminică dimineaţă la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranţi au trecut graniţa prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu.

As of now, the number of refugees left Turkey to Europe is 76.358.

We have opened the doors. Refugees are free to stay in Turkey or leave.

— Süleyman Soylu EN (@SuleymanSoyluEN) March 1, 2020