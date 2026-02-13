ROMÂNIA
În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este “solidă”, afirmă ambasadorul României în SUA după întrevederea cu viitorul ambasador american la București
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este “solidă” şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti.
Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun.
Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul parteneriatului strategic şi a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susţinut, potrivit paginii de Facebook a Ambasadei României în SUA.
“Am avut o discuţie foarte bună şi directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configuraţie geopolitică, relaţia România – SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele ţări în următorii trei ani”, a subliniat ambasadorul Andrei Muraru.
El i-a transmis ambasadorului desemnat urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-şi încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale, a menţionat sursa citată.
Ministrul Alexandru Nazare: România nu este într-o criză economică, iar românii nu au nevoie de alarme false
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a analizat datele publicate azi, 13 februarie, de INS şi subliniază că acestea arată o „ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României.”
„Românii au nevoie de echilibru şi de fapte concrete, nu de alarme false. (…) România nu este într-o criză economică. Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă. (…) O creştere mică, dar reală – iar acesta este adevăratul mesaj pentru români, nu alarme false rostogolite în spațiul public, fără o completă analiză a datelor şi a contextului. (…) Astfel, față de informațiile alarmiste propagate cu atâta uşurință în spațiul public, trebuie să subliniem că România este departe de cele mai pesimiste dintre scenarii.”, a punctat acesta în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.
- Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei.
- O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă.
- Toate datele prezentate azi sunt efectul asumat unei reglări firești a economiei, prin măsuri responsabile impuse de contextul unei lungi perioade de derapaje bugetare.
- În 2024, anumite episoade de creștere economică au fost obținute în paralel cu o deteriorare accentuată a echilibrelor bugetare, prin măsuri cu impact fiscal ridicat.
- Această stimulare artificială nu era sustenabilă și a generat presiuni suplimentare asupra finanțelor publice. De altfel, datele INS indică scăderi ale PIB și în primele două trimestre din 2024, cu -0,4% și cu -0,4%, față de trimestrele anterioare.
Astfe, România a înregistrat o dinamică pozitivă a PIB-ului, de 0,6%, foarte apropiată de cea din 2024 (0,9%), în ciuda contextului dificil traversat anul trecut: „Este clar că economia României continuă să crească. Iar acest lucru, aşa cum am mai spus, este meritul unui management eficientizat al banilor publici şi al mediului de afaceri onest, care a continuat să facă performanță chiar şi în condiții de stres.”
Potrivit acestuia, economia României va crește şi în 2026 – cu cel puțin 1%: „Aceasta este atât prognoza noastră, cât şi a marilor instituții internaționale – FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Este momentul să avem şi noi mai multă încredere în România – din interior -, cu atât mai mult cu cât marii parteneri internaționali o fac deja.”
Acesta a menționat că există, pe de altă parte, o încetinire temporară reală între două trimestre ale anului trecut, de aprox. –0,1% în trimestrul al treilea şi -1,9% în ultimul trimestru, „fenomen corelat cu ajustări fireşti: companii care au vândut stocuri, consum mai prudent, corecții după ani de creștere accelerată pe consum.”
Ministrul Alexandru Rogobete evidențiată că în același timp:
🔵 investițiile cresc – în mod susţinut – având ca pilon central investiţiile publice, care s-au situat în anul 2025 la un record istoric de peste 138 miliarde lei, bani care se resimt deja şi care se vor vedea și în perioada următoare;
🔵 exporturile susțin economia, acestea majorându-se cu 4,2% în 2025 şi depăşind semnificativ dinamica importurilor (2,6%);
🔵 șomajul se menține la un procent restrâns de aproximativ 6%, conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, fără pierderi sau ìngrijorări serioase pe piața muncii;
🔵 depozitele populației în bănci cresc – semn de stabilitate și de prudență.
De asemene, ministrul anunță că Executivul trece la pasul următor: relansarea economică prin atragere de fonduri europene, investiții și sprijin real pentru mediul de business.
„Atât pachetul de măsuri fiscale, cât şi cel pentru atragerea de mari investiții, construite în dialog direct cu mediul de business şi cu antreprenorii, aduc predictibilitate, finanțare modernă și stimulente reale pentru investiții. Direcționăm capital acolo unde avem nevoie: industrie, exporturi, tehnologie și resurse strategice şi susținem în concret relansarea, cu viziune pe termen lung”, a precizat Alexandru Nazare.
Totododată, Nazare susține că adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală: „Orice abatere de la traiectoria de consolidare ar eroda încrederea investitorilor, ar crește costurile de finanțare, ar pune presiune pe ratingul de țară și ar expune economia la o ajustare mult mai dură, impusă de piețe. Disciplina bugetară este condiția stabilității, nu obstacolul creșterii.”
„După 35 de ani de tranziție, instabilitate şi șocuri continue, românii nu au nevoie de stres şi alarme false. Au nevoie de mai multă seriozitate şi fapte concrete. Iar faptele arată clar: economia a încetinit uşor ritmul, dar se consolidează pe baze mai sănătoase şi continuă să crească, susținută de investiții, management mai eficient al banilor publici şi măsuri strategice”, a conchis ministrul finanțelor.
Bogdan Ivan: România, prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură bazat pe tehnologia inovatoare SMR
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat aprobarea Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, după ce acționarii SN Nuclearelectrica au aprobat oficial intrarea proiectului în faza de implementare. Potrivit autorităților, România devine astfel cea mai avansată țară europeană în dezvoltarea unui proiect SMR.
„România devine prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură și curată, bazat pe tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare de mici dimensiuni. Nu doar cumpărăm tehnologie, ci dezvoltăm aici capacitate industrială și locuri de muncă”, a transmis ministrul într-o postare publicată pe Facebook.
Proiectul SMR de la Doicești este dezvoltat prin compania RoPower Nuclear SA, în care Nuclearelectrica deține o participație de 50%, și marchează trecerea de la faza de analiză la etapa efectivă de implementare, după finalizarea etapelor tehnice preliminare și a evaluărilor internaționale realizate inclusiv sub coordonarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).
„Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR de la Doicești marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziționarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene”, a declarat Bogdan Ivan în comunicatul Ministerului Energiei.
Potrivit datelor oficiale, aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare a proiectului, dintre care aproximativ 1.500 în perioada de construcție și peste 2.300 în producția și asamblarea componentelor, urmând ca ulterior să fie create locuri de muncă permanente și să se dezvolte o industrie conexă.
Ministrul energiei a subliniat că proiectul reprezintă atât o investiție energetică, cât și una industrială.
„Pentru sistemul energetic, înseamnă energie sigură, constantă, care funcționează complementar cu producția din surse regenerabile. Pentru economie, înseamnă dezvoltare industrială și locuri de muncă. Pentru România, înseamnă poziție și credibilitate în Europa”, a afirmat acesta.
Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a arătat că proiectul contribuie la poziționarea României pe piața internațională a industriei nucleare.
„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este proiectul prin care România se poziționează pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare”.
În perioada următoare, compania de proiect RoPower Nuclear va continua activitățile pregătitoare pentru etapa Pre-EPC, inclusiv finalizarea investigațiilor geotehnice, continuarea procesului de licențiere, negocierea contractelor pentru echipamentele cu ciclu lung de fabricație și definirea lanțurilor de aprovizionare.
Etapa Pre-EPC, estimată la aproximativ 15 luni, va include stabilirea costurilor detaliate ale proiectului, selectarea contractorilor și definitivarea contractelor esențiale pentru trecerea la faza de construcție. În paralel, autoritățile și partenerii proiectului vor continua demersurile pentru structurarea finanțării și atragerea investitorilor.
Proiectul SMR de la Doicești presupune înlocuirea celor 600 MW instalați anterior la fosta termocentrală cu o capacitate de 462 MW de energie nucleară curată, stabilă și predictibilă, fără emisii de CO₂, cu obiectivul de a deveni operațional la începutul următorului deceniu.
Reprezentanții industriei energetice subliniază că tehnologia SMR devine tot mai relevantă la nivel global, fiind considerată o soluție pentru securitatea energetică și decarbonizare, în condițiile în care portofoliul global de proiecte SMR a crescut semnificativ în ultimii ani.
Autoritățile consideră că proiectul contribuie direct la securitatea și independența energetică a României și la flexibilitatea sistemului energetic național, în complementaritate cu dezvoltarea capacităților din surse regenerabile.
Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”. Recesiunea tehnică, „un cost necesar” al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că încetinirea economiei românești din ultima perioadă trebuie înțeleasă ca parte a unei tranziții către un model economic mai sustenabil, bazat pe investiții și disciplină bugetară, și nu ca semn al unei crize economice, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică (INS) privind evoluția produsului intern brut în 2025.
„Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid”, a transmis premierul într-un mesaj publicat pe Facebook.
Potrivit estimărilor „semnal” publicate vineri de INS, produsul intern brut al României a scăzut în trimestrul IV din 2025 cu 1,9% față de trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier, după o evoluție negativă și în trimestrul III. În termeni anuali, economia a înregistrat o creștere modestă de 0,1% față de aceeași perioadă din 2024, iar pe ansamblul anului 2025 avansul economic a fost de 0,6% comparativ cu anul precedent.
Evoluția indică o încetinire semnificativă a economiei în a doua parte a anului trecut și, din punct de vedere tehnic, intrarea într-o recesiune tehnică, definită prin două trimestre consecutive de scădere economică. Economiștii subliniază însă că acest indicator reflectă mai degrabă o pierdere de ritm a creșterii economice, într-un context european dificil, decât o contracție economică severă.
Premierul a explicat că această evoluție reprezintă „costul anticipat și inevitabil” al schimbării modelului economic, de la unul bazat pe consum și deficit către unul centrat pe investiții, productivitate și exporturi.
„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”, a afirmat acesta.
Șeful Executivului a susținut că evoluțiile economice din 2024 și 2025 trebuie analizate împreună, descriind anul 2024 drept unul „atipic”, marcat de un deficit bugetar ridicat, de aproape 8–9% din PIB, și de un deficit extern de 8,2% din PIB, în condițiile unei creșteri economice modeste, sub 1%. Potrivit premierului, în mod normal, un stimul fiscal de asemenea dimensiuni ar fi trebuit să genereze o creștere economică mult mai puternică.
În opinia sa, acest lucru nu s-a întâmplat deoarece o parte semnificativă a cheltuielilor publice a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea presiunilor sociale și inflaționiste, nu către investiții productive, iar creșterea consumului a fost alimentată în mare parte de importuri.
„Cu alte cuvinte, în 2024 am cheltuit mult, dar am crescut puțin. Părea că situația este favorabilă, dar dezechilibrele economice se accentuau”, a arătat premierul.
Bolojan a precizat că începând cu luna iulie 2025 a fost inițiată o corecție fiscală de aproximativ 1% din PIB, pe care a descris-o drept un efort dificil, cu costuri sociale și nemulțumiri, dar necesar pentru stabilizarea economiei. Deși o asemenea ajustare ar fi trebuit să ducă la o frânare economică mai accentuată, datele arată că economia a rămas pe creștere, chiar dacă într-un ritm redus.
Potrivit premierului, diferența dintre cei doi ani arată că problema fundamentală nu a fost nivelul cheltuielilor, ci modul în care au fost utilizate resursele publice. În timp ce în 2024 stimulul fiscal a dus la acumularea de dezechilibre interne și externe, în 2025 disciplina bugetară a fost însoțită de o creștere susținută de investiții și factori structurali.
„Consolidarea fiscală nu este un scop în sine. Este o condiție esențială pentru stabilitate, credibilitate și dezvoltare sustenabilă”, a subliniat Bolojan, adăugând că perioada actuală reprezintă o ajustare necesară pentru consolidarea economiei pe termen lung.
„Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung”, a concluzionat premierul.
