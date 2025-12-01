REPUBLICA MOLDOVA
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 1-9 decembrie.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat.
Discuțiile vor viza:
- aprofundarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii;
- evoluțiile socio-economice din Republica Moldova și sprijinul bilateral;
- atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice;
- consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile.
În cadrul deplasării, ministrul Mihai Popșoi va participa la evenimentul public „Drumul euroatlantic al Moldovei: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Institutul Hudson, și va avea întrevederi cu formatori de opinie și reprezentanți ai unor centre analitice din Washington. De asemenea, va acorda interviuri pentru Fox News, CNN, Newsmax, Foreign Affairs și The Washington Post.
Pe data de 6 decembrie, viceprim-ministrul se va întâlni cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago și va vizita două companii gestionate de cetățeni ai Republicii Moldova.
În perioada 7–8 decembrie, Mihai Popșoi se va afla la Raleigh, Carolina de Nord, unde va avea întrevederi cu guvernatorul Josh Stein, secretarul de stat Elaine Marshall și va discuta cu cetățenii moldoveni stabiliți în regiune.
Republica Moldova și Carolina de Nord se bucură de un parteneriat solid și o cooperare exemplară care durează de peste 25 de ani.
Maia Sandu: Datoria noastră este să apărăm moștenirea deciziei istorice de la Alba Iulia și să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de Ziua Națională a României, îndemnând la apărarea moștenirii Unirii pentru ca “și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale”.
„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”, scrie Maia Sandu, pe Facebook.
Președinta Republicii Moldova avertizează că „aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând”, făcând trimitere la contextul regional complicat, determinat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
Maia Sandu subliniază că generația actuală are datoria de a continua eforturile celor care au pus bazele României moderne.
“Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale“, afirmă ea.
“La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, conchide Maia Sandu.
Prin mesajul său, președinta Republicii Moldova se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței și Ucrainei, regelui britanic Charles al III-lea și împăratului japonez Naruhito.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.
Capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă.
Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața.
În contextul atacurilor necontenite ale Moscovei, Kallas a anunțat într-un mesaj publicat pe platforma X că UE „investește în acest an 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Moldovei pentru a contribui la consolidarea securității țării.”
Russian drone violations of Moldova’s airspace are unacceptable and put civilian air traffic at risk.
The EU is investing 20 million EUR this year in Moldova’s air-defences to help strengthen the country’s security.
Moldova’s skies cannot become a casualty of Russia’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) November 29, 2025
„Spațiul aerian al Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE.
Pe aceeași platformă de socializare a reacționat și președinta Maia Sandu.
„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În încercarea lor de a ucide civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovean, forțând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a transmis Maia Sandu.
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
La rândul său, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă" a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Într-un gest repetitiv, dronele au pătruns ilegal în spațiile aeriene ale României și Republica Moldova. Incidentul nesăbuit a fost condamant de Kiev și de Franța, prin Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, și a deterimat Chișinăul să îl convoace în semn de protest pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova.
Citiți și: Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova" după incursiuni „inacceptabile" ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Citiți și: Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Pe acest fundal al intensificării atacurilor rusești, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Incursiunile unor drone în spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, transmite Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe prin intermediul unui purtător de cuvânt.
„Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franța reafirmă sprijinul său față de România și Republica Moldova și colaborează cu partenerii săi din Uniunea Europeană și NATO pentru a consolida apărarea noastră aeriană”, a declarat acesta într-un mesaj publicat de Ambasada Franței în România pe pagina sa de Facebook.
În dimineața de 25 noiembrie, radarele MApN au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în proximitatea județului Tulcea, în contextul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei.
MApN a ridicat în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
La aceeași dată, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de șase drone.
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a condamnat incidentele și a subliniat solidaritatea țării sale cu „partenerii din Triunghiul Odesa, România și Republica Moldova.”
„Reprezintă încă o dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct nu numai Ucraina, ci și alte națiuni europene și comunitatea transatlantică în ansamblu”, a menționat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj publicat pe X.
În semn de protest, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat la sediul său pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău.
Acesta din urmă a fost întâmpinat pe treptele ministerului de una dintre dronele care au pătruns ilegal în spațiul aerian moldovenesc.
