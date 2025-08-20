În pline negocieri privind un acord de pace Rusia-Ucraina, Beijingul reafirmă că Taiwanul „aparține Chinei”: Un rezultat al victoriei din Al Doilea Război Mondial

Beijingul a reiterat luni, în pline negocieri privind un acord de pace între Rusia și Ucraina, poziția sa potrivit căreia Taiwanul este parte inalienabilă a Chinei, invocând documentele fundamentale ale ordinii internaționale postbelice.

„Restituirea Taiwanului Chinei este un rezultat al victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și o componentă esențială a ordinii mondiale postbelice. Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Actul de Capitulare a Japoniei afirmă în unanimitate suveranitatea Chinei asupra Taiwanului. Taiwanul aparține Chinei. Acesta este un adevăr cu rădăcini istorice și legale puternice, ce nu poate fi pus la îndoială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, informația fiind distribuită ulterior și pe pagina de Facebook a Ambasadei Chinei la București.

Oficialul a amintit că, odată cu înființarea Republicii Populare Chineze la 1 octombrie 1949, Guvernul Central al Poporului este „singura instituție legală cu putere de reprezentare a întregii țări”, subliniind că schimbările de regim politic nu au alterat suveranitatea sau teritoriul Chinei.

Declarația vine într-un moment în care Beijingul se confruntă cu presiuni internaționale crescute, fiind acuzat în Occident că, prin relația strânsă cu Moscova, alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Statele Unite și Uniunea Europeană au transmis în mod repetat Chinei să nu ofere sprijin militar sau economic Rusiei, avertizând că un asemenea comportament subminează securitatea globală și ordinea internațională bazată pe reguli.

În același timp, poziția Chinei cu privire la Taiwan este reafirmat în timp ce președintele american Donald Trump conduce negocieri separate cu președintele rus Vladimir Putin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

După summitul Trump-Putin în Alaska și înaintea reuniunii care a avut loc luni la Washington între Trump, Zelenski și europeni, China — un aliat apropiat al Rusiei — a făcut apel la „toate părțile” să ajungă la un acord de pace „cât mai curând posibil”.

„China salută toate eforturile de găsire a unei soluții pașnice la criză și contactele dintre SUA și Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului chinez, Mao Ning, la Beijing, conform Deutsche Welle.

Pe acest fundal, invocarea „ordinii postbelice” de către China în dosarul Taiwanului vine după ce Beijingul a evitat să condamne agresiunea Rusiei și a pledat pentru negocieri de pace fără a cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.

De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, analiștii politici au afirmat că China va urmări cu atenție reacția Occidentului pentru a încerca să evalueze consecințele unei eventuale invazii a Taiwanului, care se bucură de autonomie.