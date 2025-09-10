Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

În preambulul discursului privind Starea UE, Victor Negrescu a inițiat un demers pe lângă conducerea instituțiilor UE pentru susținerea candidaturii României la găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța

Published

24 minutes ago

on

© European Union 2025 - Source : EP

Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că a inițiat o scrisoare adresată conducerii instituțiilor europene pentru a susține candidatura României la găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța.

„Toți eurodeputații PSD, PNL, USR, UDMR, Verzi, dar și un coleg din grupul ECR au semnat pentru a susține această inițiativă. Este o dovadă clară că, atunci când este vorba despre interesele României și despre securitatea europeană, putem acționa împreună. Am fost și rămân un partizan al consensului politic în jurul proiectelor de interes național”, a transmis Negrescu, într-un mesaj pe Facebook.

 

Eurodeputatul a subliniat că demersul vine într-un moment-cheie pentru Uniunea Europeană, chiar în contextul prezentării discursului privind Starea Uniunii de către președinta Ursula von der Leyen.

„Demersul nostru vine într-un moment important pentru Uniunea Europeană (…) și reprezintă un apel pentru recunoașterea rolului strategic al României și al Mării Negre pentru întreaga Uniune”, a punctat Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European a transmis mulțumiri colegilor eurodeputați care au semnat inițiativa: „Sunt mândru că am reușit să facem acest pas împreună și că am colegi cu care putem construi inițiative comune. Împreună facem România mai puternică și mai influentă în Uniunea Europeană!”

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace

Published

35 minutes ago

on

September 10, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, propune trei priorități majore pentru o Europă puternică într-o lume în care „autocrații vor să fragilizeze” democrațiile.

„Noi, Uniunea Europeană, suntem înconjurați de autocrați. Autocrații vor să ne slăbească pe noi, cei care cooperăm – uitați-vă la fotografia lor de la Beijing. Sunt autocrați care atacă vecinii noștri, valorile noastre, spațiul nostru cibernetic și democrațiile noastre. Dezinformarea, atacurile cibernetice, provocările și interferențele electorale sunt armele lor, iar ei caută servitori în interiorul celor 27 de state membre ale Uniunii. Ne provoacă din exterior și ne provoacă din interior. Dacă doar întoarcem privirea, nu vom fi protejați. Nimeni altcineva nu ne va proteja dacă nu ne protejăm noi înșine. Și este clar că, pentru a trăi în pace, trebuie să fim puternici”, a evidențiat Mureșan într-o intervenție în plenul Parlamentului European, reunit pentru a asculta discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre Starea Uniunii.

Eurodeputatul a punctat că „securitatea și competitivitatea sunt interconectate”.

„Vom fi în măsură să investim mai mult în securitatea noastră dacă economiile noastre sunt solide și sectorul privat va investi mai mult în economii noastre dacă se simte în siguranță. Și pentru a fi protejați e nevoie de mai mult. Siguranța alimentară este esențială. Nu putem avea siguranță națională dacă nu avem parte de o infrastructură sigură și modernă: energetică, digitală, novatoare, modernă, precum și infrastructură de transport, proiecte mari, transfrontaliere care ne protejează piața comună și proiecte mai mici, rofund ancorate la nivel local și regional”, a continuat Siegfried Mureșan.

În viziunea sa, aceste priorități au nevoie și de o finanțare adecvată.

„Acestea vor fi prioritățile Uniunii pentru următorii ani și acestea ar trebui să se reflecte și în modul în care cheltuim fondurile europene. Aceasta este ceea ce susține majoritatea colegilor din această Cameră. Și de aceea credem că, pe măsură ce ne angajăm acum în lucrul pentru bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani, ar trebui să apăram împreună aceste priorități în activitatea pe care o vom desfășura: securitate, competitivitate, securitate și infrastructură bună, puternic ancorată la nivel local”, a conchis negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE pentru 2028-2034.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene a făcut bilanțul activității de la începutul noului mandat și a trasat direcțiile de acțiune pentru viitor.

Temele centrale au inclus relațiile transatlantice și acordul comercial cu Statele Unite, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, consolidarea apărării și securității europene, pregătirea viitorului buget multianual al Uniunii post-2027, prosperitatea și competitivitatea durabilă, tranziția verde și digitală, precum și protejarea democrației și a valorilor fundamentale.

Dezbaterea anuală privind starea Uniunii a oferit eurodeputaților ocazia să evalueze activitatea Comisiei și să își exprime propriile priorități politice pentru anul următor, contribuind astfel la conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii.

Potrivit unei evaluări a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), din cele 255 de inițiative anunțate de Comisia Europeană începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul celor șapte priorități strategice din programul său pentru actualul mandat (2024–2029), 163 au fost deja propuse, însă doar 16 au fost adoptate de co-legiuitori. Alte 147 de propuneri se află încă în curs de negociere între Parlament și Consiliu, dintre care 101 evoluează în ritm normal, 24 sunt aproape de adoptare, iar 22 sunt blocate sau înaintează foarte lent.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: ”Sistem european de declarații pentru muncitorii detașati, un pas în plus pentru protecția românilor care muncesc în UE” 

Published

1 day ago

on

September 9, 2025

By

© European Union 2022 - Source : EP

Parlamentul European a votat luni seară, în cadrul sesiunii plenare a Legislativului European de la Strasbourg, introducerea sistemului european de declarații pentru muncitorii detașați, o măsură vizează consolidarea protecției lucrătorilor români și din alte state membre aflați la muncă temporară în Uniunea Europeană. 

„Acesta este și un răspuns pentru cei care cred că aici nu se muncește și că nu apărăm interesele românilor. Europa înseamnă muncă serioasă și rezultate pentru cetățeni”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă. 

Potrivit avestuia, noul sistem va presupune înregistrarea electronică a detașarilor printr-un portal unic european, accesibil autorităților din toate statele membre. 

Pentru muncitori, inclusiv pentru românii care lucrează temporar în străinătate, sistemul aduce beneficii semnificative: 

  • Transparență și siguranță: informațiile despre condițiile de muncă și drepturile lor sunt clare și accesibile;
  • Protecție împotriva abuzurilor: mai puține cazuri de exploatare, muncă la negru sau nerespectarea salariilor și a condițiilor legale;
  • Proceduri simplificate: dispar diferențele birocratice între state, iar accesul la informații este rapid și uniform.

De asemenea, pe agenda Parlamentului European s-a aflat și acordarea de sprijin prin Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru muncitorii afectați de restructurările de la companiile Goodyear (Germania) și BelGaN (Belgia). 

„Prin aceste decizii, Parlamentul European demonstrează că se implică direct în protejarea drepturilor muncitorilor și în susținerea celor afectați de schimbările economice majore”, a subliniat Gheorghe Falcă. 

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”

Published

6 days ago

on

September 4, 2025

By

© Gheorghe Falcă - Arhivă Personală

Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles.

„Am avut plăcerea de a participa la întâlnirea organizată la Bruxelles de colega mea, europarlamentarul Maria Grapini, alături de delegația Confederației Patronale UNPR. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat necesitatea unei colaborări strânse între reprezentanții României în Parlamentul European și mediul de afaceri românesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.

Acesta a anunțat decizia de a forma un „grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc, cu scopul de a informa constant sectorul economic privat din România despre schimbările legislative din UE și oportunitățile de pe piața internă”.

„O comunicare eficientă între legislativul european și patronatele din România este esențială pentru dezvoltarea economică și integrarea armonioasă în politicile europene”, a conchis eurodeputatul.

