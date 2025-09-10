În preambulul discursului privind Starea UE, Victor Negrescu a inițiat un demers pe lângă conducerea instituțiilor UE pentru susținerea candidaturii României la găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța

Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, propune trei priorități majore pentru o Europă puternică într-o lume în care „autocrații vor să fragilizeze” democrațiile.

„Noi, Uniunea Europeană, suntem înconjurați de autocrați. Autocrații vor să ne slăbească pe noi, cei care cooperăm – uitați-vă la fotografia lor de la Beijing. Sunt autocrați care atacă vecinii noștri, valorile noastre, spațiul nostru cibernetic și democrațiile noastre. Dezinformarea, atacurile cibernetice, provocările și interferențele electorale sunt armele lor, iar ei caută servitori în interiorul celor 27 de state membre ale Uniunii. Ne provoacă din exterior și ne provoacă din interior. Dacă doar întoarcem privirea, nu vom fi protejați. Nimeni altcineva nu ne va proteja dacă nu ne protejăm noi înșine. Și este clar că, pentru a trăi în pace, trebuie să fim puternici”, a evidențiat Mureșan într-o intervenție în plenul Parlamentului European, reunit pentru a asculta discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre Starea Uniunii.

Eurodeputatul a punctat că „securitatea și competitivitatea sunt interconectate”.

„Vom fi în măsură să investim mai mult în securitatea noastră dacă economiile noastre sunt solide și sectorul privat va investi mai mult în economii noastre dacă se simte în siguranță. Și pentru a fi protejați e nevoie de mai mult. Siguranța alimentară este esențială. Nu putem avea siguranță națională dacă nu avem parte de o infrastructură sigură și modernă: energetică, digitală, novatoare, modernă, precum și infrastructură de transport, proiecte mari, transfrontaliere care ne protejează piața comună și proiecte mai mici, rofund ancorate la nivel local și regional”, a continuat Siegfried Mureșan.

În viziunea sa, aceste priorități au nevoie și de o finanțare adecvată.

„Acestea vor fi prioritățile Uniunii pentru următorii ani și acestea ar trebui să se reflecte și în modul în care cheltuim fondurile europene. Aceasta este ceea ce susține majoritatea colegilor din această Cameră. Și de aceea credem că, pe măsură ce ne angajăm acum în lucrul pentru bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani, ar trebui să apăram împreună aceste priorități în activitatea pe care o vom desfășura: securitate, competitivitate, securitate și infrastructură bună, puternic ancorată la nivel local”, a conchis negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE pentru 2028-2034.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene a făcut bilanțul activității de la începutul noului mandat și a trasat direcțiile de acțiune pentru viitor.

Temele centrale au inclus relațiile transatlantice și acordul comercial cu Statele Unite, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, consolidarea apărării și securității europene, pregătirea viitorului buget multianual al Uniunii post-2027, prosperitatea și competitivitatea durabilă, tranziția verde și digitală, precum și protejarea democrației și a valorilor fundamentale.

Dezbaterea anuală privind starea Uniunii a oferit eurodeputaților ocazia să evalueze activitatea Comisiei și să își exprime propriile priorități politice pentru anul următor, contribuind astfel la conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii.

Potrivit unei evaluări a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS), din cele 255 de inițiative anunțate de Comisia Europeană începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul celor șapte priorități strategice din programul său pentru actualul mandat (2024–2029), 163 au fost deja propuse, însă doar 16 au fost adoptate de co-legiuitori. Alte 147 de propuneri se află încă în curs de negociere între Parlament și Consiliu, dintre care 101 evoluează în ritm normal, 24 sunt aproape de adoptare, iar 22 sunt blocate sau înaintează foarte lent.