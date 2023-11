În prezența ministrului israelian de externe, Josep Borrell cere Israelului ”să nu se lase pradă mâniei” pentru că ”o oroare nu justifică altă” oroare

Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a solicitat joi Israelului ”să nu se lase pradă mâniei” în lupta cu Hamas, explicând că ”o oroare nu justifică altă” oroare, anunță Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Oficialul european se află într-un turneu în Orientul Mijlociu pentru a discuta despre situația umanitară din Gaza și despre perspectivele politice post-conflict.

”Vă înţeleg temerile şi durerea. Vă înţeleg mânia. Dar daţi-mi voie să vă cer să nu vă lăsaţi pradă mâniei. Ceea ce face diferența între un stat civilizat și o grupare teroristă este respectul față de viață. Cred că asta e ceea ce vă poate spune cel mai bun prieten al Israelului. Una e să apăraţi Israelul şi alta să aveţi grijă de cei aflaţi la necaz. Şi de aceea Uniunea Europeană, în timp ce sprijină dreptul Israelului de a se apăra, cere şi asistenţă umanitară, alimente, apă, combustibili, protecţie” pentru populaţia din Gaza, a spus Borrell, care a vizitat alături de ministrul de externe Eli Cohen kibbutzul Be’eri, unul dintre locurile în care au avut loc masacrele comise de organizația teroristă.

The EU has condemned the actions of Hamas in the strongest possible terms & is unequivocal about Israel’s right to defend itself in line with IHL.

To ensure these horrors can never happen again, a sustainable political solution must be found quickly.https://t.co/SD2QcIxigX

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2023