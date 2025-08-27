ROMÂNIA
În prezența secretarului general NATO, România și Rheinmetall au anunțat construcția în țara noastră a celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție
Statul român, împreună cu firma germană Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va construi în țara noastră o fabrică de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro, a anunțat miercuri Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, contractul fiind definitivat miercuri, în Germania, de către ministrul Radu Miruță și reprezentanții companiei germane, în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a ministrului german al apărării Boris Pistorius.
Fabrica, despre care ministrul economiei Radu Miruță (USR) subliniază că are “șansa să fie cea mai performantă din lume”, va fi realizată la Victoria, în județul Brașov, și în cadrul acesteia, statul român, împreună cu Rheinmetall, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. Construcția va începe în anul 2026 și va presupune crearea a 700 de locuri de muncă directe în zonă.
Potrivit sursei citate, ceremonia a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, și a unor oficiali de rang înalt – secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, președintele Bulgariei, Rumen Radev.
Concernul german Rheinmetall AG a deschis miercuri cea mai mare fabrică de muniții din Europa în Unterlüss, lângă Hanovra.
Potrivit ministrului Miruță, ceremonia vine după câteva săptămâni intense de discuții și negocieri, de muncă serioasă, cu respect față de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României.
„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.
Prin redeschiderea discuțiilor și invocarea principiilor comerciale simetrice, România a obținut drept de veto asupra deciziilor majore; obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect; costuri de licență corecte; și o participație clar cuantificată pentru statul român.
Față de forma contractuală preluată de noul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro, arată sursa citată.
„Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al prim-ministrului, dar și datorită unei echipe de profesioniști pregătiți, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuț, care și-a câștigat respectul partenerilor germani”, se mai scrie în comunicat.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan a discutat cu delegații agenției de rating Moody’s despre măsurile curente și viitoare pentru echilibrarea situației bugetare
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
În cadrul discuțiilor au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.
Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice. În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente.
Întrevederea a prilejuit și o discuție privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.
La discuții, din partea română, au mai luat parte șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului Român.
Guvernul României va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității țării în fața partenerilor și investitorilor internaționali.
NATO
Pentagon: Forțele speciale ale SUA și României s-au antrenat în comun la Baza Aeriană Boboc pentru “a spori gradul de pregătire al NATO în Europa”
Forțele speciale americane au colaborat cu aliații români în cadrul unui exercițiu bilateral menit să sporească gradul de pregătire al NATO în Europa, prin intermediul unor exerciții aeriene desfășurate la Baza Aeriană Boboc, România, în perioada 11–25 iulie, a anunțat miercuri Ambasada SUA la București, citând un comunicat al Pentagonului.
Conform sursei citate, “forțele de operațiuni speciale române, împreună cu Batalionul 53 Comando și Escadrila 352 Operațiuni Speciale a Forțelor Aeriene ale SUA de la Royal Air Force Mildenhall, Marea Britanie, au lucrat pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale comune prin sărituri în cădere liberă, zboruri la joasă altitudine, exerciții de infiltrare și exfiltrare și stabilirea de puncte de realimentare la sol”.
„Colaborăm cu forțele lor terestre, forțele rotative și forțele cu aripi fixe. Obiectivul principal în acest caz este de a ajuta românii să-și îmbunătățească [capacitățile aeriene] și interoperabilitatea”, a declarat comandantul misiunii.
Pe parcursul a două săptămâni, națiunile aliate au executat scenarii comune de parașutare și infiltrare în multiple tipuri de teren.
Peste 500 de parașutiști români au efectuat operațiuni de cădere liberă, sprijiniți de aeronavele americane MC-130J Commando II și românești C-27J Spartan.
În același timp, a 100-a Escadrilă de Realimentare Aeriană a Forțelor Aeriene a înființat și a operat puncte de realimentare la sol pentru a sprijini elicopterele românești IAR-330 Puma.
O echipă combinată formată din 10 membri ai echipajului românesc și 15 membri ai echipajului american a executat zborul în formație, apropierile la joasă altitudine și exerciții de aterizare pe piste scurte în timpul operațiunilor diurne și nocturne, perfecționându-și abilitatea de a opera împreună în medii complexe.
„Privind la ceea ce fac [Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA în Europa], NATO și aliații noștri, cred că învățăm că este bine să avem prieteni în multe locuri”, a spus comandantul misiunii.
Exerciții de acest gen continuă să consolideze capacitățile comune prin unitate, pregătire și încredere, permițând aliaților să răspundă rapid și eficient în momente de criză.
„Ne-am antrenat, ne-am standardizat tacticile. Asta ne va ușura sarcina în cazul în care va apărea vreodată un conflict. Ne face mai eficienți, pentru că astfel avem puterea mai multor țări care se îndreaptă împotriva unui singur inamic sau a unei singure probleme”, a spus el.
ROMÂNIA
Din R. Moldova, vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, reiterează sprijinul României pentru parcursul european al țării vecine: Am fost și vom rămâne mereu alături de voi
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, a transmis, din raionul Ungheni, un mesaj de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova, cu ocazia celebrării a 34 de ani de când această țară și-a declarat independența.
„Astăzi sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova, un moment simbolic pentru toți cei care cred în libertate, demnitate și parcurs european. De Republica Moldova ne leagă mai mult decât granițele. Avem aceeași limbă, aceeași istorie, aceeași cultură și aceleași aspirații către libertate și demnitate”, a amintit Rusu valorile comune împărtășite de cele două țări vecine.
Vicepreședintele Senatului a dat asigurări că „România va rămâne mereu alături de Republica Moldova, sprijinind parcursul ei european și dorința oamenilor de a trăi într-o societate liberă și democratică”.
Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.
„Indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi”, a fost mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan.
La 23 august, cu ocazia împlinirii a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prim-ministrul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru a reitera sprijinul României pentru drumul irevesibil către UE.
Cu câteva zile în urmă, tot într-o zi istorică, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, și premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru a reitera sprijinul României pentru drumul irevesibil către UE.
Citiți și: De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Acesta a deschis drumul pentru vizita de astăzi a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei țări.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
