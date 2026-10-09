În prima vizită în Germania, premierul britanic subliniază că Regatul Unit este hotărât „să construiască un parteneriat mai puternic și mai ambițios cu UE”

Premierul britanic Andy Burnham și cancelarul german Friedrich Merz au salutat „soliditatea parteneriatului dintre Regatul Unit și Germania în cadrul Tratatului de la Kensington și au convenit să stabilească un nivel ridicat de ambiție pentru următoarea etapă a acestuia.”

Potrivit unui comunicat al Downing Street, cei doi lideri au convenit asupra necesității unui răspuns european puternic și colectiv la amenințările hibride ale Rusiei și au salutat noul parteneriat dintre Regatul Unit și Germania, menit să aprofundeze schimbul de informații, planificarea pentru situații de urgență și răspunsul la crize.”

Cei doi au convenit că există „oportunitatea de a merge mai departe și de a colabora pentru a combate dezinformarea răuvoitoare care amenință reziliența democrațiilor europene.”

În egală măsură, mai arată comunicatul Downing Street, premierul britanic și cancelarul german „și-au reafirmat sprijinul neclintit față de Ucraina și au discutat despre eforturile de asigurare a unei păci juste și durabile”, convenind că este nevoie să mențină „presiunea asupra Rusiei în această iarnă.”

Liderii au discutat despre perspectiva participării Germaniei la Programul Global de Aviație de Luptă (GCAP) pentru dezvoltarea unui avion de vânătoare Stealth de generația a 6-a și „au convenit că o colaborare mai strânsă în domeniul apărării servește intereselor ambelor țări, precum și ale aliaților noștri, și s-au angajat să însărcineze echipele lor să aprofundeze discuțiile pe această temă.”

În ceea ce privește migrația, Burnham și Merz au căzut de acord că „o cooperare strânsă este esențială pentru combaterea migrației ilegale și a rețelelor criminale care stau în spatele acesteia.”

Sursa citată mai sus mai informează că prim-ministrul britanic „i-a mulțumit cancelarului Merz pentru eforturile autorităților germane de aplicare a legii în combaterea rețelelor de traficanți, iar ambii lideri au salutat recenta întâlnire a ministrului de interne cu ministrul german al internelor, Dobrindt, și au convenit să continue discuțiile privind o colaborare mai strânsă.”

Andy Burnham a afirmat că „Regatul Unit este hotărât să construiască un parteneriat mai puternic și mai ambițios cu UE, axat pe obținerea de beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi, atât pe plan intern, cât și în restul Europei.”

El a subliniat „importanța unui summit de succes între Regatul Unit și UE în acest an și beneficiile clare care ar decurge din acesta, de la locuri de muncă la creștere economică, pe măsură ce Regatul Unit și UE colaborează pentru a consolida industria, securitatea și reziliența europeană.”