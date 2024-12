În prima vizită la Kiev în calitate de Înalt Reprezentant al UE, Kaja Kallas a discutat cu Volodimir Zelenski despre „sprijinul concret pentru apărarea Ucrainei”

Noua şefă a diplomaţiei europene, Kaja Kallas, s-a întâlnit duminică, în prima zi a mandatului său, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev.

„Sunt aici pentru a discuta despre sprijinul concret al UE pentru apărarea Ucrainei – arme, bani, sancțiuni, formarea soldaților, sprijin politic și diplomatic. Urmează mai multe. Ucraina va învinge. Libertatea va învinge”, a scris Kaja Kallas, pe platforma X.

I am here to discuss concrete EU support for Ukraine’s defence – weapons, money, sanctions, training of soldiers, political and diplomatic support. There is more to come.

Honoured to meet my friend, President @ZelenskyyUa in Kyiv.

În prima zi a mandatului lor, președintele Consiliului European Antonio Costa, șefa diplomaţiei europene Kaja Kallas și comisarul european pentru extindere, Marta Kos, au sosit la Kiev pentru o vizită simbolică de sprijin pentru Ucraina.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că este „profund recunoscător” pentru sprijinul Europei, dar a subliniat că încă este necesar ca „scutul aerian al Ucrainei să fie consolidat”.

„Suntem profund recunoscători pentru sprijinul Europei, dar este încă necesar să consolidăm în continuare scutul aerian al Ucrainei pentru a proteja viețile oamenilor noștri. Europa nu are altă alternativă decât unitatea. Numai eforturile coordonate vor aduce întregii Europe mai multă securitate, creștere economică și leadership pe scena globală”, a scris Zelenski, pe aceeași rețea de socializare.

Today, I met with the new High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, @kajakallas.

We are deeply grateful for Europe’s support, but there is still a need to further strengthen Ukraine’s air shield to protect our people’s lives.

Europe has no… pic.twitter.com/GKXdbTgb5m

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2024