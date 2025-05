În timp ce administrația Trump nu mai permite Universității Harvard să înscrie studenți străini, Europa îi așteaptă cu brațele deschise 

Administrația Trump a revocat joi dreptul Universității Harvard de a înscrie studenți internaționali, aplicând o pedeapsă aspră instituției de elită pentru refuzul de a se supune cerințelor politice ale administrației, relatează CNN și Agerpres.

„Harvard nu mai poate înscrie studenți străini, iar studenții străini existenți trebuie să se transfere sau să își piardă statutul legal”, a declarat Departamentul de Securitate Internă al SUA.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025