În Ucraina, Ziua Limbii Române va fi sărbătorită anual la 31 august. Zelenski a semnat decretul la București

INTERNAȚIONALROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© President of Ukraine Official Website

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind instituirea în Ucraina a Zilei Limbii Române, care va fi marcată anual la 31 august, data care este stabilită ca Ziua Limbii Române în Europa, transmite președinția ucraineană într-un comunicat.

Anunțul a fost făcut de către șeful statului ucrainean în cadrul conferinței de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la București.

Volodimir Zelenski a subliniat că această decizie reprezintă unul dintre pașii pentru dezvoltarea cooperării umanitare și culturale dintre cele două state și pentru consolidarea respectului reciproc dintre cele două popoare.

“Deja în România există Ziua Limbii Ucrainene – la 9 noiembrie. Am discutat atât la nivelul echipelor noastre, cât și astăzi cu domnul Președinte despre chestiuni legate de educație – pentru comunitatea românească din Ucraina și pentru comunitatea noastră ucraineană din România – iar noi suntem pregătiți să continuăm să lucrăm în mod echitabil asupra tuturor acestor aspecte”, a subliniat președintele Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a mulțumit României pentru atenția și respectul cu care sprijină cetățenii ucraineni aflați pe teritoriul său.

La rândul său, Nicușor Dan a evidențiat importanța discuțiilor privind minoritatea română din Ucraina și deschiderea pe care Ucraina o manifestă față de aceasta, conchide sursa citată.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic

Volodimir Zelenski a efectuat joi a doua sa vizită oficială în România, după vizita din 10 octombrie 2023. Întrevederea de atunci s-a soldat cu semnarea declarației comune prin care președinții României și Ucrainei au decis ridicarea relației bilaterale România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic. Totodată, cei doi lideri au agreat că piloții ucraineni vor fi incluși în primul val de pregătire în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din România, soluționarea distincției artificiale dintre limba română și cea “moldovenească” și îmbunătățirea coridoarelor de transport pentru cereale.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
România va fi și mai sigură cu echipamentele defensive și militarii SUA pe teritoriul său, asigură Nicușor Dan
România va fi și mai sigură cu echipamentele defensive și militarii SUA pe teritoriul său, asigură Nicușor Dan
Articolul următor
Noua agendă România-Ucraina, conturată la întâlnirea Bolojan-Zelenski: energie, drone, infrastructură și reconstrucția Ucrainei
Noua agendă România-Ucraina, conturată la întâlnirea Bolojan-Zelenski: energie, drone, infrastructură și reconstrucția Ucrainei
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare