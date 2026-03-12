În Ucraina, Ziua Limbii Române va fi sărbătorită anual la 31 august. Zelenski a semnat decretul la București

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind instituirea în Ucraina a Zilei Limbii Române, care va fi marcată anual la 31 august, data care este stabilită ca Ziua Limbii Române în Europa, transmite președinția ucraineană într-un comunicat.

Anunțul a fost făcut de către șeful statului ucrainean în cadrul conferinței de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la București.

Volodimir Zelenski a subliniat că această decizie reprezintă unul dintre pașii pentru dezvoltarea cooperării umanitare și culturale dintre cele două state și pentru consolidarea respectului reciproc dintre cele două popoare.

“Deja în România există Ziua Limbii Ucrainene – la 9 noiembrie. Am discutat atât la nivelul echipelor noastre, cât și astăzi cu domnul Președinte despre chestiuni legate de educație – pentru comunitatea românească din Ucraina și pentru comunitatea noastră ucraineană din România – iar noi suntem pregătiți să continuăm să lucrăm în mod echitabil asupra tuturor acestor aspecte”, a subliniat președintele Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a mulțumit României pentru atenția și respectul cu care sprijină cetățenii ucraineni aflați pe teritoriul său.

La rândul său, Nicușor Dan a evidențiat importanța discuțiilor privind minoritatea română din Ucraina și deschiderea pe care Ucraina o manifestă față de aceasta, conchide sursa citată.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic.

Volodimir Zelenski a efectuat joi a doua sa vizită oficială în România, după vizita din 10 octombrie 2023. Întrevederea de atunci s-a soldat cu semnarea declarației comune prin care președinții României și Ucrainei au decis ridicarea relației bilaterale România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic. Totodată, cei doi lideri au agreat că piloții ucraineni vor fi incluși în primul val de pregătire în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din România, soluționarea distincției artificiale dintre limba română și cea “moldovenească” și îmbunătățirea coridoarelor de transport pentru cereale.