În ultima zi a președinției sale, România a semnat în numele Uniunii Europene acordurile comerciale și de investiții UE-Vietnam

Corespondență din Bruxelles

Consiliul Uniunii Europene, instituția pe care România a prezidat-o până pentru prima dată în perioada 1-30 iunie 2019, a salutat eforturile președinției rotative a țării noastre pe parcursul unui semestru în care au fost adoptate 90 de acte legislative.

”Multe mulțumiri RO2019EU, care se încheie astăzi! Ați lucrat din greu pentru a aproba 90 de dosare legislative. Foarte bine!”, a scris Consiliul pe pagina sa de Twitter, unde a publicat și un infografic cu cele 90 de dosare.

Many thanks to @ro2019eu, which ends today! You worked hard to get 90 pieces of legislation agreed. Well done! #brexit #migrationEU #bankingunion #RO2019EU

Click 👇 to see which files were agreed.

— EU Council (@EUCouncil) June 30, 2019