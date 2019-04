În ultimul său discurs susținut în Parlamentul European în calitate de președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker îndeamnă cetățenii să iubească Europa: Altfel este imposibil să mergem mai departe. Trăiască Europa

„Dezbaterea de la Maastricht 2019 va avea loc în seara de 29 aprilie, fiind invitați candidații principali ai partidelor politice europene pentru viitoare funcție de președinte al Comisiei Europene, potrivit POLITICO Europe. Evenimentul va fi difuzat în direct în întreaga Uniune Europeană.

Au trecut cinci ani de la ultima dezbatere de la Maastricht, în care actualul președinte al Comisiei Europene, Juncker, și-a apărat viziunea pentru Europa și a subliniat ce va face dacă ar fi ales.

În acest an, dezbaterea de la Maastricht 2019 este organizată împreună cu trei parteneri din Maastricht: Working on Europe – Maastricht University, the City of Maastricht and the Province of Limburg și the European Youth Forum and the European Journalism Centre

În mod similar cu ediția din 2014, dezbaterea se va concentra pe preocupările studenților și tinerilor din Europa, dintre care mulți vor vota pentru prima dată în aceste alegeri europene.

Cu această ocazie, organizatorii au invitat POLITICO, cea mai importantă publicație europeană pentru factorii de influență din UE, pentru a asigura o largă acoperire a publicului

„Spitzenkandidaten” care și-au confirmat participarea la ediția din 2019 a Dezbaterii de la Maastricht sunt:

BAS Eickhout

Grupul Verzilor din Parlamentul European

FRANS Timmermans

Partidul Socialiștilor Europeni

GUY Verhofstadt

Grupul ALDE din Parlamentul European

JAN Zahradil

Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Europa