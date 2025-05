În viitorul buget al UE, Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună vor ocupa un loc central, anunță Ursula von der Leyen: Vor fi modernizate și mai bine adaptate provocărilor actuale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană pregătește al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei care vizează Nord Stream 1 și 2, flota fantomă a Moscovei și sectorul financiar din țara care a invadat Ucraina.

”Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și al Statelor Unite, a solicitat o încetare a focului completă și necondiționată de 30 de zile, pe care președintele Putin a respins-o. A propus o întâlnire directă între Ucraina și Rusia în Turcia. Președintele Zelenski a fost gata să se întâlnească, dar președintele Putin nu a apărut. Acest lucru arată că președintele Putin nu dorește pacea. Așa că trebuie să creștem presiunea. Acesta este motivul pentru care lucrăm la un nou pachet de sancțiuni. Acest pachet va include, de exemplu, sancțiuni asupra Nord Stream 1 și Nord Stream 2, listarea mai multor nave ale flotei fantomă ruse, reducerea plafonului prețului petrolului și, în cele din urmă, mai multe sancțiuni asupra sectorului financiar din Rusia. Pentru noi este important să avem pace. Prin urmare, trebuie să creștem presiunea asupra președintelui Putin până când acesta va fi pregătit pentru pace”, a transmis Ursula von der Leyen, prezentă la Tirana pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene, eveniment pe agenda căruia se află războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

We want peace.

Now is the time to intensify the pressure until Putin is also ready for peace.

This is why we are working on the 18th package of sanctions ↓ pic.twitter.com/QYJRInCleO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 16, 2025