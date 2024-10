Înainte de prima vizită la Bruxelles în calitate de premier al Marii Britanii, Keir Starmer își exprimă dorința de a stabili o ”relație mai pragmatică și mai matură” cu UE, lăsând în urmă anii Brexit-ului

Relația Regatului Unit cu România, un aliat apropiat pe flancul estic al NATO, nu a fost niciodată mai importantă, a afirmat marți șeful diplomației britanice, David Lammy, după prima convorbire telefonică pe care a avut-o cu omologul său român, Luminița Odobescu.

Într-un mesaj postat pe X, Lammy a precizat că în cadrul discuțiilor cu Odobescu a reafirmat sprijinul Marii Britanii “pentru Ucraina și regiunea Mării Negre”.

“Am discutat despre aprofundarea colaborării dintre Marea Britanie și UE în domeniul securității”, a subliniat ministrul britanic de externe.

The UK’s relationship with Romania – a close ally on NATO’s Eastern flank – has never been more important.

Great to speak with Romanian FM @Odobes1Luminita today. Reaffirmed our support for Ukraine & the Black Sea region & discussed deepening UK-EU security collaboration.

— David Lammy (@DavidLammy) October 1, 2024