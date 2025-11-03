U.E.
Înainte de raportul anual privind extinderea, Kaja Kallas îndeamnă Bosnia și Herțegovina să mențină ritmul reformelor: Ferestrele pentru extinderea UE se deschid rar, dar una este deschisă acum
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a îndemnat liderii politici din Bosnia și Herțegovina să mențină ritmul reformelor pentru a profita de „fereastra de oportunitate” în vederea aderării la Uniunea Europeană.
Aceasta a ținut un discurs la baza militară Butmir, în fața forțelor de menținere a păcii ale Uniunii Europene (EUFOR).
„EUFOR Althea contribuie la asigurarea viitorului Bosniei și Herțegovinei. Doresc să vă mulțumesc personal tuturor – trupelor noastre europene și celor din alte țări – pentru ceea ce faceți aici. Dăruirea și profesionalismul dumneavoastră sunt elementele care fac ca această operațiune să fie un succes. În întreaga lume, pacea și ordinea internațională bazată pe norme sunt amenințate. Provocările la adresa integrității teritoriale nu pot fi ignorate, mai ales în Europa. De aceea, atunci când au apărut amenințări la adresa unității și ordinii constituționale din Bosnia și Herțegovina, UE a reacționat rapid. În martie, am întărit EUFOR Althea cu trupe suplimentare. De aceea este important că exercițiul vostru anual <<Reacție rapidă >> a fost un succes. Acest lucru dovedește că sunteți pregătiți și aveți capacitatea operațională deplină pentru a descuraja amenințările la adresa securității. Și de aceea sunt încântată să anunț că, vineri, Consiliul de Securitate al ONU a votat în unanimitate reînnoirea mandatului operațiunii EUFOR Althea. Lumea recunoaște că voi mențineți securitatea în Bosnia și Herțegovina”, a transmis Kallas.
Oficialul european a punctat dreptul la stabilitate al Bosniei și Herțegovinei.
„Asta este ceea ce va oferi aderarea la Uniunea Europeană. Este cea mai bună garanție a unui viitor mai luminos pentru această țară. Ferestrele pentru extinderea UE se deschid rar, dar una este deschisă acum. Liderii voștri politici trebuie să profite de această oportunitate, altfel fereastra de oportunitate se va închide din nou”, a fost îndemnul transmis de Kaja Kallas.
Ea a reliefat importanța implementării reformelor, anunțând că executivul european va prezenta marți raportul anul privind extinderea.
În context, Înaltul Reprezentant al UE a pus accentul pe „Legile privind reforma judiciară și numirea unui negociator-șef”, despre care a spus că „vor fi importante”.
„Fiecare reformă – fie că vizează consolidarea democrației, combaterea corupției sau îmbunătățirea educației și a asistenței medicale – va spori calitatea vieții cetățenilor. Este foarte simplu. Bosnia și Herțegovina se află acum la doar câțiva pași de organizarea primei conferințe interguvernamentale. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, conducerea țării trebuie să mențină reformele în centrul atenției”, a continuat Kallas.
Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor
Eurodeputatul Dan Motreanu urmărește ca negocierile dintre Parlamentul European și țările membre privind simplificarea Politicii Agricole Comune „să se încheie până la sfârșitul acestui an, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, fermierii români și europeni să beneficieze de o Politică Agricolă Comună mai simplă, mai eficientă, cu fonduri mai accesibile și proceduri administrative semnificativ reduse”.
„Negocierile dintre Consiliul UE și Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune se reiau în curând și se anunță dificile. În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a amintit eurodeputatul.
Acesta a dezvăluit că există și o „serie de vești bune pentru fermieri”.
„Consiliul este dispus să analizeze propuneri precum sprijinul pentru tinerii fermieri, organizațiile de producători și start-up-urile agricole. Există șanse mari de acord între Parlamentul European și Consiliu asupra unor măsuri precum existența unui singur control pe an pentru fiecare exploatație agricolă, introducerea plăților de criză pentru fermierii afectați de dezastre naturale, boli ale animalelor sau fenomene climatice extreme, majorarea plafoanelor pentru micii fermieri”, a spus Motreanu.
În pofida acestei deschideri, spune eurodeputatul, „Consiliul consideră că unele dintre propuneri ar trebui discutate în cadrul altor inițiative legislative fiind în afara domeniului privind exercițiul de simplificare”.
„Deși negocierile nu vor fi simple, direcția este clară: ne dorim o Politică Agricolă Comună mai flexibilă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale fermierilor europeni”, a mai spus europarlamentarul.
Andrej Babiš își îndreaptă atenția asupra regulilor ecologice ale UE. Programul de guvernare al coaliției afirmă că „Pactul Verde European este nesustenabil în forma sa actuală”
Andrej Babiš, populistul de dreapta care a format luni viitorul guvern al Cehiei, intenționează să blocheze planurile Uniunii Europene privind reducerea emisiilor, potrivit programului de guvernare al coaliției, scrie Politico Europe.
Babiš și mișcarea sa ANO au format o coaliție cu partidul de dreapta Motorists for Themselves și cu formațiunea naționalistă Freedom and Direct Democracy. Babiš este așteptat să revină la masa Consiliului European la următoarea reuniune a liderilor UE, care va avea loc la Bruxelles în perioada 18-19 decembrie.
Criticii se tem că Cehia ar putea deveni noua „oaie neagră” a Uniunii Europene, alături de Ungaria lui Viktor Orbán și Slovacia lui Robert Fico.
„Cred că, dacă ne uităm la declarațiile sale și la aliații săi din Europa — precum Viktor Orbán și ceea ce a făcut el cu Ungaria — [Babiš] va începe să împingă Republica Cehă spre margine”, a declarat ministrul ceh de externe Jan Lipavský.
Deși Babiš trebuie încă să fie nominalizat oficial ca prim-ministru de către președintele Cehiei, el are deja planuri ambițioase pentru revenirea sa pe scena europeană: demontarea politicilor verzi ale Uniunii Europene.
„Pactul Verde European este nesustenabil în forma sa actuală, motiv pentru care vom promova o revizuire fundamentală a acestuia”, se arată în proiectul de program al coaliției.
Citiți și: Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice
Noul guvern intenționează să se opună implementării unei noi piețe care ar stabili un preț pentru emisiile generate de încălzire și combustibili (denumită ETS2). Noul sistem de comercializare a emisiilor este o piatră de temelie a eforturilor UE de a reduce emisiile care contribuie la încălzirea globală din sectoarele construcțiilor și transporturilor și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.
Planul ceh prevede, de asemenea, că guvernul „va iniția o reevaluare la nivel european” a sistemului inițial de comercializare a emisiilor, ETS1, care acoperă poluarea provenită din industriile grele și din sectorul energetic.
Guvernele Uniunii Europene au votat deja în favoarea ETS2, iar acesta urmează să intre în vigoare în 2027. Totuși, proiectul de program al noului guvern ceh include o amenințare de a nu aplica regulile:
„În ceea ce privește certificatele de emisii ETS2 pentru gospodării și transport, suntem pregătiți să nu implementăm acest sistem în legislația cehă și să prevenim astfel impacturile sociale puternic negative asupra societății.”
Proiectul mai arată că viitorul guvern condus de Babiš consideră interdicția Uniunii Europene privind vânzarea și producția de automobile cu motoare cu ardere internă, începând din 2035, drept „inacceptabilă”.
„Uniunea Europeană are limitele sale — nu are dreptul de a impune statelor membre decizii care le afectează suveranitatea internă”, se precizează în document.
Această interdicție, aprobată în 2023 de toate statele membre (în pofida opoziției de ultim moment venite din partea Germaniei), a stârnit numeroase controverse.
Babiš nu este singurul care dorește să conteste regulile Pactului Verde European. Fostul guvern ceh solicitase, la rândul său, amânarea implementării ETS2, iar Estonia a cerut chiar renunțarea completă la acest sistem.
Babiš ar putea găsi un aliat în premierul polonez Donald Tusk, care și-a revendicat meritul pentru introducerea unei „clauze de revizuire” în planurile Uniunii Europene de extindere a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în cadrul reuniunii liderilor de luna trecută.
Deși clauza de revizuire cerută de liderii europeni nu prevede în mod explicit o slăbire a ETS2, Tusk consideră că aceasta va deschide calea unei posibile amânări a măsurii.
Babiš intenționează să supervizeze personal politica europeană — eliminând funcția de ministru pentru afaceri europene și transferând responsabilitatea pentru dosarele UE către un departament „subordonat” direct premierului.
Partidele din coaliție urmează să semneze programul de guvernare, după care se anunță o perioadă tensionată, întrucât Babiš ar intenționa să-l numească pe Filip Turek, controversatul președinte onorific al partidului Motorists’, în funcția de ministru de externe — o decizie pe care președintele Petr Pavel ar putea să o conteste, potrivit unui diplomat european.
Luna trecută, președintele ceh Petr Pavel trasa o serie de condiții pentru noul guvern, printre acestea fiind o poziție fermă pro-UE și pro-NATO, precum și respectarea statului de drept și a democrației.
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene măsuri concrete pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile
Europarlamentarul Dan Motreanu a cerut Comisiei Europene să precizeze ce măsuri va lua pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile.
„Industria auto din țara noastră are o cifră de afaceri de 30 de miliarde de euro, realizează 13% din PIB și 29% din exporturi. 230.000 de români lucrează în industria auto și cea a componentelor. În perioada de programare 2021-2027, politica de coeziune a sprijinit sectorul auto și regiunile în care este prezent acest sector, potrivit răspunsului primit de la vicepreședintele Comisiei Raffaele Fitto, responsabil pentru Coeziune și Reforme”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit acestuia, sprijinul a vizat infrastructura pentru combustibili alternativi, achiziționarea de vehicule electrice pentru serviciile publice, măsurile de sprijinire a cercetării și a inovării în acest sector.
„S-a realizat sprijinirea tehnologiilor strategice prin intermediul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) pentru întreprinderile din sectorul autovehiculelor și lanțurile lor valorice. Am fost responsabil din partea PPE pentru dosarul STEP, aprobat de Parlamentul European”, a adăugat Dan Motreanu.
El a explicat că diferite regiuni au făcut din industria autovehiculelor una dintre prioritățile lor de investiții pentru investițiile din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și își concentrează resursele pe transformarea acesteia.
De asemenea, europarlamentarul a menționat că adoptarea Regulamentului (UE) 2025/1914 a oferit regiunilor mai multe posibilități de a sprijini întreprinderile mari, inclusiv pe cele din sectorul autovehiculelor.
Totodată, el a subliniat că este important să se investească în lucrători, pentru a-i ajuta să facă față provocărilor cu care se confruntă sectorul, în paralel cu crearea de locuri de muncă de calitate în întreprinderi prin intermediul FEDR.
„Comisia a propus modificări ale regulamentelor privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și Fondul social european Plus (FSE+). Domeniul de aplicare al FEG ar urma să fie extins pentru a sprijini întreprinderile aflate în procese de restructurare și a proteja angajații împotriva riscului de șomaj, în timp ce modificările aduse Regulamentului FSE+ ar permite statelor membre să reprogrameze mai mulți bani pentru sectorul autovehiculelor”, a conchis Dan Motreanu.
