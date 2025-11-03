Înainte de raportul anual privind extinderea, Kaja Kallas îndeamnă Bosnia și Herțegovina să mențină ritmul reformelor: Ferestrele pentru extinderea UE se deschid rar, dar una este deschisă acum

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a îndemnat liderii politici din Bosnia și Herțegovina să mențină ritmul reformelor pentru a profita de „fereastra de oportunitate” în vederea aderării la Uniunea Europeană.

Aceasta a ținut un discurs la baza militară Butmir, în fața forțelor de menținere a păcii ale Uniunii Europene (EUFOR).

It is good to be back in Bosnia and Herzegovina following the UN’s renewal of the @euforbih mandate. The world recognises that EUFOR helps keep the country safe. The dedication and professionalism of our troops here are what makes EUFOR a success. My address to troops ↓ pic.twitter.com/Onxcm1PN9i — Kaja Kallas (@kajakallas) November 3, 2025

„EUFOR Althea contribuie la asigurarea viitorului Bosniei și Herțegovinei. Doresc să vă mulțumesc personal tuturor – trupelor noastre europene și celor din alte țări – pentru ceea ce faceți aici. Dăruirea și profesionalismul dumneavoastră sunt elementele care fac ca această operațiune să fie un succes. În întreaga lume, pacea și ordinea internațională bazată pe norme sunt amenințate. Provocările la adresa integrității teritoriale nu pot fi ignorate, mai ales în Europa. De aceea, atunci când au apărut amenințări la adresa unității și ordinii constituționale din Bosnia și Herțegovina, UE a reacționat rapid. În martie, am întărit EUFOR Althea cu trupe suplimentare. De aceea este important că exercițiul vostru anual <<Reacție rapidă >> a fost un succes. Acest lucru dovedește că sunteți pregătiți și aveți capacitatea operațională deplină pentru a descuraja amenințările la adresa securității. Și de aceea sunt încântată să anunț că, vineri, Consiliul de Securitate al ONU a votat în unanimitate reînnoirea mandatului operațiunii EUFOR Althea. Lumea recunoaște că voi mențineți securitatea în Bosnia și Herțegovina”, a transmis Kallas.

Oficialul european a punctat dreptul la stabilitate al Bosniei și Herțegovinei.

„Asta este ceea ce va oferi aderarea la Uniunea Europeană. Este cea mai bună garanție a unui viitor mai luminos pentru această țară. Ferestrele pentru extinderea UE se deschid rar, dar una este deschisă acum. Liderii voștri politici trebuie să profite de această oportunitate, altfel fereastra de oportunitate se va închide din nou”, a fost îndemnul transmis de Kaja Kallas.

Ea a reliefat importanța implementării reformelor, anunțând că executivul european va prezenta marți raportul anul privind extinderea.

În context, Înaltul Reprezentant al UE a pus accentul pe „Legile privind reforma judiciară și numirea unui negociator-șef”, despre care a spus că „vor fi importante”.

„Fiecare reformă – fie că vizează consolidarea democrației, combaterea corupției sau îmbunătățirea educației și a asistenței medicale – va spori calitatea vieții cetățenilor. Este foarte simplu. Bosnia și Herțegovina se află acum la doar câțiva pași de organizarea primei conferințe interguvernamentale. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, conducerea țării trebuie să mențină reformele în centrul atenției”, a continuat Kallas.