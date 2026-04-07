Înainte de scrutinul din Ungaria, J.D. Vance îl laudă pe Viktor Orban și critică „birocrații de la Bruxelles” pentru „unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri” 

Viktor Orban va câștiga alegerile parlamentare din Ungaria, și-a exprimat convingerea vicepreședintele american J.D.Vance, aflat la Budapesta pentru a transmite un mesaj de sprijin pentru premierul ungar aflat în funcție din 2010, dar al cărui partid pare că pierde teren electoral în fața opoziției maghiare, potrivit sondajelor, astfel că scaunul său de șef al guvernului de clatină, informează

„Vreau să-l ajut pe prim-ministru cât de mult pot în această perioadă electorală, care, din câte știu, va avea loc peste aproximativ o săptămână – alegerile pentru desemnarea viitorului prim-ministru al Ungariei”, a transmis Vance într-o conferință de presă alături de premierul Viktor Orban, pe care l-a copleșit cu complimente în încercarea de a arăta „cooperarea morală”, conform declarațiilor vicepreședintelui american, dintre Administrația Trump și șeful guvernului de la Budapesta, care „apără valorile civilizației occidentale”.

J.D. a afirmat că această cooperare include „apărarea civilizației occidentale”, atacând ceea ce el a descris drept „îndoctrinare” în chestiunile de gen.

Este vorba și de „apărarea ideii că ne bazăm pe o anumită civilizație creștină și pe valori creștine care animă totul, de la libertatea de exprimare la statul de drept, la respectarea drepturilor minorităților și protecția celor vulnerabili. Sunt atât de multe lucruri care unesc Statele Unite și Ungaria și, din păcate, au fost prea puțini cei dispuși să apere valorile civilizației occidentale. Viktor Orbán este excepția rară care, din păcate, a confirmat regula”, a continuat vicepreședintele SUA.

Într-o declarație de presă vădit măgulitoare la adresa prim-ministrului ungar, care are drept destinatar electoratul din Ungaria, J.D. Vance l-a lăudat pe Orban, despre care a spus că este „cel mai influent lider din Europa” în materie de securitate energetică, care s-a comportat ca un „om de stat” în ceea ce privește Rusia și Ucraina și care, alături de Trump, a „făcut cel mai mult pentru a pune capăt efectiv acelui conflict distructiv”.

Vicepreședintele american nu s-a sfiit să recurgă la aceeași retorică anti-europeană a lui Orban, acuzându-i pe „birocrații de la Bruxelles care au încercat să distrugă economia Ungariei” de „unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-am văzut vreodată”.

„Au făcut toate acestea pentru că îl urăsc pe acest om”, a spus el, calificând implicarea lor drept „rușinoasă”.

Într-un mesaj care trădează fix ceea ce a acuzat, Vance le-a spus alegătorilor maghiari că ar trebui să ia în considerare „nu cine este pro sau anti-Europa, cine este pro sau anti-SUA, ci cine este pro-voi și pro-poporul maghiar”.

„Și din experiența mea, am văzut un tip care a apărat cu înverșunare interesele Ungariei”, spune el.

Criticile la adresa Uniunii Europene au continuat, spunând despre aceasta că a făcut o greșeală când a renunțat la petrolul și gazul natural din Est.

„Semințele acestui conflict au fost de fapt plantate cu mult înainte de începerea luptelor, și au fost plantate atunci când liderii europeni au decis că vor intra atât de adânc într-o anumită economie energetică încât s-au izolat de petrolul și gazul natural provenite din Est. A fost o greșeală uriașă atunci și este evident că este o greșeală uriașă și acum. Și este amuzant când aud oameni care îl acuză, de exemplu, pe președintele meu (n.r. Donald Trump) că ar fi pro-Rusia. Președintele meu a făcut mai mult decât oricine altcineva în lume pentru a ajuta Europa cu energie și gaz natural lichefiat, ceea ce slăbește Rusia, deoarece ne-ar plăcea ca aliații și prietenii noștri să urmeze politici energetice inteligente, astfel încât consumatorii lor să plătească mai puțin. Dar, de asemenea, atunci când, Doamne ferește, apare un conflict, aceștia să se poată baza pe noi, mai degrabă decât pe o altă țară, pentru energia de care au nevoie. Așadar, mi se pare foarte amuzant că, de multe ori, chiar cei care îl acuză pe unul sau altul dintre lideri că ar fi pro-Rusia sunt aceiași oameni care au creat, de la bun început, o economie slabă din punct de vedere energetic în Europa”, a adăgat Vance.

J.D. Vance se află în Ungaria într-o încercare de ultim moment de a-l susține pe premierul Viktor Orban, un aliat cheie al mișcării MAGA, înaintea alegerilor cruciale de duminică, însă este puțin probabil ca vizita vicepreședintelui american să schimbe soarta unei curse electorale din ce în ce mai acerbe.

Vizita sa a fost criticată de liderul opoziției maghiare, care a transmis că „nicio țară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria” pentru că „istoria nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles”.

După întâlnirea cu Orban, vicepreședintele american urmează ca apoi să țină un discurs la mitingul organizat cu ocazia „Zilei Prieteniei Maghiaro-Americane” la MTK Sports Park, un stadion de fotbal cu o capacitate de 24.00- de locuri.

Președintele Donald Trump a emis deja mai multe declarații de sprijin pentru Orbán — un susținător al „democrației iliberale” aliniat la Kremlin — dar sondajele sugerează că aceste intervenții au contribuit prea puțin la susținerea prim-ministrului aflat în dificultate, care se confruntă cu bătălia vieții sale politice pentru a-și prelungi cei 16 ani la putere.

Partidul ungar de centru-dreapta Tisza Party și-a consolidat avantajul în fața formațiunii de guvernământ Fidesz, condusă de premierul Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare de duminică, potrivit a două sondaje citate de Bloomberg, în condițiile în care o pondere semnificativă a alegătorilor rămâne indecisă.

Condusă de Peter Magyar, un fost apropiat al puterii și critic al guvernului Orban, formațiunea pro-europeană Tisza ar fi creditată cu 56% din intențiile de vot în rândul alegătorilor deciși, în creștere față de 53% la începutul lunii martie, în timp ce Fidesz a scăzut la 37%, de la 39%, potrivit unui sondaj realizat de 21 Research Centre.

Sondajul, realizat în perioada 23–28 martie pe un eșantion de 1.500 de persoane, indică un avans de 19 puncte procentuale pentru Tisza, în creștere față de 14 puncte în sondajul anterior. În totalul alegătorilor, Tisza este creditat cu 40%, iar Fidesz cu 28%, în timp ce 26% dintre respondenți nu au o opțiune clară.