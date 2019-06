Înainte de sosi la Londra, Donald Trump îl numește pe primarul capitalei britanice un ”loser total” care ”a făcut comentarii răutăcioase faţă de preşedintele SUA, de departe cel mai important aliat al Marii Britanii”

Președintele american Donald Trump și-a reluat luni atacurile declarative la adresa primarului Londrei, Sadiq Khan, numindu-l pe acesta ”un loser total”, după ce edilul a criticat decizia guvernului de a-l invita pe ocupantului fotoliului de la Casa Albă într-o vizită de stat, anunță Reuters și AFP, citate de Agerpres.

”@SadiqKhan, care, după cum spun toţi, a făcut o treabă îngrozitoare ca primar al Londrei, a făcut comentarii <<răutăcioase>> faţă de Preşedintele Statelor Unite aflat în vizită, de departe cel mai important aliat al Marii Britanii”, a scris Trump pe Twitter cu puţin timp înainte de aterizarea avionului Air Force One pe aeroportul Stansted de lângă Londra.

”El este un loser total care ar trebui să se concentreze pe criminalitatea din Londra, nu asupra mea”, a adăugat preşedintele american.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019