Înainte de vizita la Londra, Donald Trump o critică pe Theresa May pentru că le-a lăsat europenilor ”toate cărțile” în negocierile privind Brexit și apreciază că Boris Johnson ar fi un ‘”excelent” premier

Președintele american Donald Trump a declarat vineri seara că fostul ministru de Externe, Boris Johnson, pretendent la funcția de premier al Marii Britanii, ar fi un ”excelent” prim-ministru pentru a-i succeda Theresei May, care va părăsi postul pe 7 iunie după ce a eșuat că livreze Brexit-ul, anunță AFP, citat de Agerpres.

Întrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenţi la postul Theresei May, Donald Trump a răspuns că “Boris ar face o treabă foarte bună”. ”Cred că ar fi excelent”, a insistat liderul american, cu puţin timp înainte de a începe luni prima sa vizită de stat în Marea Britanie, în cadrul căreia urmează să se întâlnească marţi cu Theresa May.

Boris Johnson, în vârstă de 54 de ani, un susținător convins al ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, se numără printre cei care sunt gata să scoată țara din UE fără un acord pe 31 octombrie. Fostul primar al Londrei a spus despre varianta ”no deal” că ”orice persoană rezonabilă trebuie să păstreze această eventualitate deschisă” pentru a renegocia cu Bruxelles-ul.

Cu doar câteva zile înainte de a începe vizita de stat în Marea Britanie, prima din acest an, Doanld Trump și-a reluat criticile la adresa modului în care prim-ministrul demisionar May a gestionat dosarul Brexit-ului, spunând că aceasta le-a lăsat europenilor ”toate cărțile” și că aceștia ”nu aveau nimic de peirdut”.

”I-am spus Theresei May că trebuia mai întâi să-şi pregătească muniţia. Cred că Regatul Unit a lăsat Uniunii Europene toate cărţile în mână. Este foarte dificil să joci când o parte are toate avantajele”, a spus Trump.

Theresa May care, în luna noiembrie a anului trecut a încheiat un acord cu negocitorii europeni și care a fost deja respins de trei ori, lucru ce a dus la o solicitare de prelungire a Brexit-ului programat a se produce pe 29 martie, termen extins până la 31 octombrie cel târziu, a anunțat săptămâna trecută că va demisiona pe 7 iunie ca urmare a eșecului de a livra Brexit-ul.

Prim-ministrul a indicat la sfârșitul lunii aprilie că intenționează să discute ” legăturile care vor fi construite în următorii ani” împreună cu aliatul american, în contextul în care ţara sa întâmpină dificultăţi în părăsirea UE, la trei ani după referendumul care a decis ieşirea din blocul comunitar cu 52%.