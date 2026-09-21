Înaintea Adunării Generale a ONU, Germania cere progrese concrete pentru încheierea războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu

Germania a îndemnat la progrese concrete pentru încheierea războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, în contextul în care liderii lumii se reunesc la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Reuniunea nu ar trebui să se limiteze doar la a face un inventar al crizelor și conflictelor din lume, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul înainte de a pleca la New York.

Cei responsabili ar trebui să fie pregătiți „să lupte serios pentru fiecare pas, oricât de mic, către o soluție”, a spus el.

Wadephul a criticat ceea ce a descris drept o evoluție spre o escaladare permanentă și a afirmat că Germania va acționa pentru a depăși „lipsa sufocantă de dialog între părțile implicate în conflicte”.

Șeful diplomației germane a făcut apel la Rusia să înceapă negocieri serioase pentru încheierea războiului din Ucraina, afirmând că Moscova amenință din ce în ce mai mult statele membre ale UE și NATO.

Germania intenționează, de asemenea, să discute despre modul în care ONU ar putea juca un rol mai important în asigurarea securității maritime în strâmtorile Ormuz și Bab al-Mandab. Potrivit ministrului german de Externe, Iranul și milițiile houthi susținute de Teheran țin de luni de zile „arterele vitale ale comerțului liber într-o strânsoare sufocantă”.

Cancelarul german Friedrich Merz nu va participa la dezbaterile Adunării Generale a ONU, el anulându-și călătoria planificată după pierderile majore suferite de Uniunea Creștin-Democrată în landul Saxonia-Anhalt din estul țării.

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Merz se confruntă cu noi lovituri politice după ce conservatorii săi au suferit pierderi grele în alegerile de duminică din Mecklenburg-Pomerania de Vest și Berlin.

Germania va fi reprezentată la Adunarea Generală a ONU de Wadephul, de ministrul mediului, Carsten Schneider, și ministrul dezvoltării, Reem Alabali Radovan. Wadephul urmează să se întâlnească luni, la New York, cu omologii săi din G7, grup economico-politic care reunește Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și SUA.