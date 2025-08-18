Înaintea întâlnirii cu Trump la Casa Albă, Zelenski se declară „încrezător” în garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază importanța unei păci durabile

După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă, scrie BBC. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.

„Îi sunt recunoscător lui Donald Trump pentru invitație. Împărtășim cu toții o dorință puternică de a pune capăt acestui război rapid și sigur. Iar pacea trebuie să fie una durabilă. Nu așa cum a fost în urmă cu ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din Estul nostru — o parte din Donbas —, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca rampă pentru un nou atac. Sau când Ucrainei i-au fost oferite așa-numite „garanții de securitate” în 1994, dar acestea nu au funcționat”, a scris Zelenski, pe X.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Zelenski s-a declarat încrezător că Ucraina va fi apărată și că securitatea va fi garantată în mod eficient, subliniind că poporul ucrainean va rămâne mereu recunoscător președintelui Trump, poporului american și fiecărui partener și aliat pentru sprijinul ofetit.

„Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru sprijinul și ajutorul lor neprețuit. Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început. Și sper că forța noastră comună cu America, cu prietenii noștri europeni, va forța Rusia să încheie o pace reală”, a punctat Zelenski.

Duminică, Vlodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”. Liderul de la Kiev a exprimat această poziție într-o serie de mesaje pe X după o întrevedere la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” pentru Ucraina, întâlnire pregătitoare a vizitei pe care șeful statului ucrainean o efectuează luni la Washington.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.