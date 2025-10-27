Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare

Negociatorii americani și chinezi au găsit un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare și la soia, înțelegere prin care Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a arătat duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, transmite AFP, citat de Agerpres.

Cea de-a cincea întâlnire dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng a avut loc la Kuala Lumpur, vestea anunțată de oficialul american pentru posturile ABC și NBC venind înaintea întâlnirii dintre președintele Donald Trump și liderul chinea Xi Jinping, programată pentru joi în Coreea de Sud, gazda reuniunii APEC.

Big meeting incoming between President Trump and President Xi… 👀 But first, Japan and South Korea, here we come! 🇯🇵🇺🇸🇰🇷 https://t.co/u0RJMrE6Qv — Karoline Leavitt (@PressSec) October 26, 2025

„Cred că avem cu adevărat șanse bune să ajungem la un acord global”, a apreciat sâmbătă Trump de la bordul avionului prezidențial Air Force One.

Conform șefului Trezoreriei, Beijingul intenționează să amâne introducerea de restricții la exportul de minerale rare și să reia achizițiile de soia din SUA. La schimb, Washingtonul ar renunța să impună taxele vamale suplimentare de 100% la produsele chinezești cu care a amenințat Trump.

„Cred că vom evita acest lucru, pentru ca taxele vamale să fie evitate”, a spus Bessent la ABC.

China „va amâna acest lucru cu un an, timp în care va reexamina situația”, a explicat el, menționând că Beijingul a acceptat de asemenea „achiziții agricole substanțiale de la fermierii americani”.

„Cred că, după ce anunțul acordului cu China va fi făcut public, cultivatorii noștri de soia vor fi foarte mulțumiți, atât pentru acest sezon, cât și pentru viitorii mai mulți ani”, a dat asigurări Bessent, el însuși producător de soia.

Între timp, Statele Unite depun eforturi pentru a contracara ascensiunea și dominația Chinei pe piața mineralelor critice. Washingtonul a semnat recent un acord cu Australia, a cărui valoare se ridică la 8,5 miliarde de dolari și care urmărește să reducă dependența globală de China atunci când vine vorba de materii esențiale în sectorul tehnologic.