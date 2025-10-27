CHINA
Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Negociatorii americani și chinezi au găsit un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare și la soia, înțelegere prin care Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a arătat duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, transmite AFP, citat de Agerpres.
Cea de-a cincea întâlnire dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng a avut loc la Kuala Lumpur, vestea anunțată de oficialul american pentru posturile ABC și NBC venind înaintea întâlnirii dintre președintele Donald Trump și liderul chinea Xi Jinping, programată pentru joi în Coreea de Sud, gazda reuniunii APEC.
„Cred că avem cu adevărat șanse bune să ajungem la un acord global”, a apreciat sâmbătă Trump de la bordul avionului prezidențial Air Force One.
Conform șefului Trezoreriei, Beijingul intenționează să amâne introducerea de restricții la exportul de minerale rare și să reia achizițiile de soia din SUA. La schimb, Washingtonul ar renunța să impună taxele vamale suplimentare de 100% la produsele chinezești cu care a amenințat Trump.
„Cred că vom evita acest lucru, pentru ca taxele vamale să fie evitate”, a spus Bessent la ABC.
China „va amâna acest lucru cu un an, timp în care va reexamina situația”, a explicat el, menționând că Beijingul a acceptat de asemenea „achiziții agricole substanțiale de la fermierii americani”.
„Cred că, după ce anunțul acordului cu China va fi făcut public, cultivatorii noștri de soia vor fi foarte mulțumiți, atât pentru acest sezon, cât și pentru viitorii mai mulți ani”, a dat asigurări Bessent, el însuși producător de soia.
Între timp, Statele Unite depun eforturi pentru a contracara ascensiunea și dominația Chinei pe piața mineralelor critice. Washingtonul a semnat recent un acord cu Australia, a cărui valoare se ridică la 8,5 miliarde de dolari și care urmărește să reducă dependența globală de China atunci când vine vorba de materii esențiale în sectorul tehnologic.
Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, pe 30 octombrie, în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Busan, Coreea de Sud, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Politico.
„Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la finalul unei vizite în trei țări din Asia”, a declarat Leavitt, fără a oferi detalii despre conținutul discuțiilor.
Deși Trump confirmase încă de acum câteva săptămâni intenția de a se întâlni cu Xi în cadrul APEC, data nu fusese stabilită oficial până acum. Întâlnirea va avea loc joi dimineață, ora locală, în Busan.
Cu o zi înainte, liderul american a afirmat că se așteaptă ca cei doi șefi de stat „să ajungă la înțelegeri privind totul, de la comerț până la energie nucleară”, adăugând că va aborda și problema achizițiilor de petrol rusesc de către China.
Tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing s-au amplificat în ultimele săptămâni, după ce Trump a anunțat impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile chineze către SUA, care urmează să intre în vigoare la două zile după întâlnirea celor doi lideri. Măsura a venit în urma deciziei Chinei de a extinde controalele la export pentru metalele rare și tehnologiile sensibile utilizate în industria electronică și militară.
„Noile tarife americane vor fi peste orice tarif pe care China îl plătește deja”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare la începutul lunii.
Totodată, președintele american a subliniat miercuri că prioritatea sa este încheierea războiului din Ucraina, afirmând că Xi „își dorește acum să vadă acest război încheiat”.
Întâlnirea de la Busan va fi prima întrevedere față în față între cei doi lideri din 2019, când s-au întâlnit în Japonia, la summitul G20.
Karoline Leavitt a mai anunțat că, în timpul turneului său asiatic, Donald Trump va avea întâlniri bilaterale și cu liderii din Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.
Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, dar pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi Jinping
Președintele american Donald Trump a declarat marți că se așteaptă să ajungă la un acord comercial „bun” cu Beijingul în cadrul summitului țărilor din Asia-Pacific de săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu omologul său chinez, Xi Jinping, s-ar putea să nu aibă loc, informează AFP, potrivit Agerpres.
Trump și-a schimbat în repetate rânduri poziția privind organizarea întâlnirii, programată să aibă loc în marja summitului APEC, forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific , care se va desfășura în Coreea de Sud între 31 octombrie și 1 noiembrie.
„Vom obține un acord echitabil și cred că va fi o întâlnire foarte reușită. Cu siguranță, mulți oameni așteaptă asta”, a declarat Donald Trump în fața unor senatori republicani la Casa Albă.
„Poate că asta nu se va întâmpla. Se pot întâmpla lucruri în care, de exemplu, cineva va spune: nu vreau să ne vedem, e prea agresiv, dar nu este chiar agresiv”, a adăugat el imediat.
Citiți și SUA și China reiau negocierile comerciale pentru a evita o nouă confruntare tarifară. Trump: Tarifele impuse bunurilor chinezești sunt nesustenabile
Donald Trump a anunțat pe 19 septembrie că se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, pentru ceea ce urma să fie prima lor întâlnire de la revenirea la Casa Albă. De asemenea, a menționat o călătorie în China la începutul anului viitor.
Dar pe 10 octombrie a amenințat că va anula discuțiile cu omologul său chinez și va impune tarife masive Chinei după ce aceasta a introdus restricții asupra pământurilor rare.
Săptămâna trecută, guvernul american a făcut apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite și metale rare, esențiale pentru economia mondială.
În urmă cu două săptămâni, Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
În ultimele șase luni, echipele americane și chineze s-au întâlnit în patru orașe europene pentru a stabili un „armistițiu tarifar”, care a redus taxele vamale de la niveluri cu trei cifre pentru fiecare parte. Acordul actual este programat să expire la 10 noiembrie.
Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare
Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite și metale rare, esențiale pentru economia mondială, potrivit AFP și France 24, scrie Agerpres.
„Nu vom lăsa un grup de birocraţi de la Beijing să încerce să controleze lanţurile de producţie mondiale”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta a avertizat că „ei (chinezii) vor să controleze economia mondială” „Nu îi vom lăsa să facă asta şi suntem deja în discuţii cu partenerii pentru a riposta”, a adăugat Bessent.
„Pentru a fi clar, aceasta nu este o problemă care priveşte doar Statele Unite (…) este o manevră de coerciţie economică împotriva tuturor ţărilor lumii”, a completat la acelaşi eveniment reprezentantul Comerţului, Jamieson Greer.
Declaraţiile oficialilor americani au intervenit în timp ce omologi ai lor din întreaga lume ai venit săptămâna aceasta la Washington pentru reuniunile anuale ale FMI şi ale Băncii Mondiale.
Luni, Bessent a declarat că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută.
„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.
De asemenea, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că Uniunea Europeană nu va ezita să răspundă ferm ultimelor restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7.
Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
Această decizie l-a înfuriat pe Donald Trump, care a ameninţat că va impune noi taxe vamale asupra produselor chineze şi și a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
