Înaintea întâlnirii Trump-Putin în Alaska, Vance afirmă că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite” și că europenii, nu SUA, pot finanța în continuare armamentul pentru Ucraina
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
„Nu va face pe nimeni extrem de fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, probabil, la final, vor fi nemulțumiți de ea”, a spus el la emisiunea „Sunday Morning Futures” a postului Fox News, relatează Reuters.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
În interviul pentru Fox News, înregistrat vineri, Vance a spus că Statele Unite lucrează pentru a programa discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.
„Suntem într-un punct în care încercăm, sincer, să ne dăm seama de programări și lucruri de acest fel, privind momentul în care cei trei lideri s-ar putea așeza la aceeași masă pentru a discuta încheierea acestui conflict”, a spus el.
Un oficial de la Casa Albă a declarat sâmbătă seara că Trump este deschis la un summit cu ambii lideri, însă, deocamdată, Casa Albă pregătește întâlnirea bilaterală solicitată de Putin.
În același interviu, Vance a declarat că președintele Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina.
“Cred că președintele, și cu certitudine că America, noi am terminat cu finanțarea afacerii de război Ucraina. Vrem să încheiem acest lucru printr-o soluționare pașnică. Vrem să oprim vărsarea de sânge”, a spus JD Vance.
“Dar dacă europenii doresc să se implice mai mult și să cumpere arme americane, suntem de acord cu asta, însă noi nu vom mai finanța” ajutorul militar pentru Ucraina, a adăugat vicepreședintele, care a reafirmat poziția președintelui Trump, conform căruia europenii sunt responsabili pentru războiul care se desfășoară pe continentul lor.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,
Secretarul general al NATO, optimist asupra întâlnirii Trump-Putin din Alaska: L-am văzut pe liderul SUA punând o presiune incredibilă pe Rusia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico.
„Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât de serios este în a pune capăt acestui război teribil”, a spus Rutte la emisiunea „This Week” a postului ABC, referindu-se la summitul din Alaska, conceput pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Vorbind cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să îl preseze pe președintele Rusiei în legătură cu acest război brutal.
„Chiar cred că Donald Trump, președintele, vrea să pună capăt acestui conflict”, i-a declarat Rutte lui Karl.
„Vrea să oprească pierderea cumplită de vieți omenești. Vrea să oprească distrugerile grave provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Atât de multe pagube se produc”, a subliniat el.
Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei”.
Trump a fost criticat pentru organizarea unei întâlniri cu Putin fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deși există sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.
Președintele american a fost, de asemenea, criticat — inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, ulterior în aceeași emisiune de la ABC — pentru faptul că îl aduce pe Putin pe teritoriul american și pentru declarația conform căreia Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.
Donald Trump a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,
Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie
Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat oficial pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, la Washington pe 3 septembrie, pentru o întâlnire de lucru, a anunțat sâmbătă șeful de cabinet al liderului polonez, Paweł Szefernaker, informează Politico.
Într-o postare pe platforma X, Szefernaker a precizat că Trump i-a trimis lui Nawrocki „o scrisoare oficială de felicitare” în care l-a invitat la Casa Albă.
W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA @realDonaldTrump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem! 🇵🇱
— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) August 9, 2025
Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale din Polonia, desfășurate la începutul lunii iunie, cu sprijinul partidului conservator din opoziție Lege și Justiție (PiS) și al administrației Trump. El a depus jurământul miercuri, într-o zi pe care principalul său rival politic, premierul Donald Tusk, a numit-o „o zi tristă”. O delegație americană a fost prezentă la ceremonie.
Deși președintele polonez are mandat național și poate propune sau bloca adoptarea legilor – prerogative pe care coaliția lui Tusk nu le poate contracara prin vot – controlul asupra politicilor interne și externe ale țării aparține în mare parte guvernului condus de prim-ministru.
În discursul de învestitură, Nawrocki a criticat executivul centrist al lui Tusk, afirmând: „Este imposibil să continuăm să guvernăm în acest mod, iar Polonia nu ar trebui să arate așa cum arată astăzi.”
Noul președinte este așteptat să blocheze agenda de reforme a premierului până la următoarele alegeri parlamentare, programate în 2027, ceea ce ar putea însemna doi ani de conflict politic și blocaj instituțional. Campania electorală a lui Nawrocki a fost marcată de o serie de scandaluri care, potrivit presei, ar putea continua să îi creeze probleme în timpul mandatului.
Zelenski, tranșant înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat că nu va ceda teritorii Rusiei, cu câteva zile înainte de întâlnirea programată între liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în care se va discuta despre viitorul războiului din Ucraina, relatează BBC.
Întâlnirea dintre Statele Unite și Rusia este prevăzută să aibă loc pe 15 august, în Alaska.
Cu doar câteva ore înainte de a anunța această întrevedere, Trump sugerase că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului, declanșat în februarie 2022 prin invazia pe scară largă a Rusiei.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și a subliniat că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. El a adăugat că este pregătit să colaboreze cu partenerii pentru o pace „reală” și „durabilă”.
„Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus președintele ucrainean. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”
Declarațiile sale vin după ce Trump afirmase vineri, la Casa Albă, că „va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți”. „Este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a spus liderul american, fără a oferi detalii suplimentare despre cum ar arăta un astfel de plan.
Poziția de a sacrifica teritorii pentru pace a fost, potrivit presei, poziția constantă a lui Trump, însă Zelenski a arătat în mod repetat că acest lucru este inacceptabil conform Constituției Ucrainei și ar însemna să fie recompensată Rusia pentru declanșarea războiului.
Deși Zelenski a evitat să-l critice direct pe Trump, mesajul său pe rețelele sociale arată clar că nu acceptă o astfel de abordare.
„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a spus președintele ucrainean. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat el.
Întâlnirea Trump–Putin a fost anunțată vineri de liderul de la Casa Albă și confirmată ulterior de Kremlin, urmând ca detaliile să fie comunicate. Potrivit CBS News, care citează un oficial de rang înalt de la Casa Albă, există posibilitatea ca Zelenski să fie implicat în discuții, deoarece planificarea reuniunii este încă în curs.
