Înaintea întâlnirii Trump-Putin în Alaska, Vance afirmă că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite” și că europenii, nu SUA, pot finanța în continuare armamentul pentru Ucraina

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.

„Nu va face pe nimeni extrem de fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, probabil, la final, vor fi nemulțumiți de ea”, a spus el la emisiunea „Sunday Morning Futures” a postului Fox News, relatează Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.

În interviul pentru Fox News, înregistrat vineri, Vance a spus că Statele Unite lucrează pentru a programa discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.

„Suntem într-un punct în care încercăm, sincer, să ne dăm seama de programări și lucruri de acest fel, privind momentul în care cei trei lideri s-ar putea așeza la aceeași masă pentru a discuta încheierea acestui conflict”, a spus el.

Un oficial de la Casa Albă a declarat sâmbătă seara că Trump este deschis la un summit cu ambii lideri, însă, deocamdată, Casa Albă pregătește întâlnirea bilaterală solicitată de Putin.

În același interviu, Vance a declarat că președintele Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina.

“Cred că președintele, și cu certitudine că America, noi am terminat cu finanțarea afacerii de război Ucraina. Vrem să încheiem acest lucru printr-o soluționare pașnică. Vrem să oprim vărsarea de sânge”, a spus JD Vance.

“Dar dacă europenii doresc să se implice mai mult și să cumpere arme americane, suntem de acord cu asta, însă noi nu vom mai finanța” ajutorul militar pentru Ucraina, a adăugat vicepreședintele, care a reafirmat poziția președintelui Trump, conform căruia europenii sunt responsabili pentru războiul care se desfășoară pe continentul lor.

„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,