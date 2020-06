Înaintea summitului Consiliului European, Franța a demarat discuții bilaterale cu țările care și-au exprimat rezerve cu privire la planul de relansare economică, propus de Comisia Europeană

Franța a demarat vineri, în Austria, discuții bilaterale cu țările care și-au exprimat rezerve cu privire la planul european de relansare, pentru a găsi un teren fertil pentru consens, înainte de următorul summit al Consiliului European, care urmează să fie organizat în regim de videoconferință, și a obține un acord în luna iulie, lună la începutul căreia Germania va prelua președinția la Consiliul Uniunii Europene, informează AFP, citat de Agerpres.

”Viena refuză ca unele ţări să-şi plătească funcţionarii, să-şi finanţeze sistemul de pensii sau deficitul cu subvenţii europene”, a constatat secretarul de stat francez pentru Afaceri europene, Amélie de Montchalin, aflată într-o vizită la Salzburg.

”Austria refuză, de asemenea, ca planul de relansare să dureze mai mult de trei ani”, a adăugat ea într-o discuţie cu jurnaliştii. După ce s-a întâlnit cu omoloaga sa austriacă, Karoline Edtstadler, ea şi-a exprimat satisfacţia că niciun stat membru ”nu refuză în bloc principiul subvenţiilor”.

Parisul insistă ca partea de ajutoare directe prevăzută în planul iniţial să nu fie redusă. ”China ca şi Statele Unite investesc în masă şi noi nu trebuie să întârziem”, a explicat Amélie de Montchalin prin videoconferinţă de la Salzburg, unde s-a deplasat, de asemenea, ca să mulţumească Austriei că a îngrijit şi vindecat pacienţi francezi bolnavi de COVID-19.

Secretarul de stat francez pentru Afaceri europene a anunţat că luni va efectua o vizită în Ţările de Jos pentru a continua să sondeze un posibil teren de înţelegere în privinţa proiectului de relansare.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.

Dacă planul de redresare economică a fost salutat de Italia și Spania, state puternic afectate de pandemia de coronavirus, principale beneficiare ale acestui pachet financiare, Austria, Danemarca, Olanda și Suedia, țări recunoscute pentru rigorile bugetare, înclină mai curând spre o redresare economică fundamentată pe împrumutiri și nu pe subvenții bugetare, fapt care anticipează discuții îndelungate pe acest subiect care necesită unanimitatea celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

De altfel, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, stat care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, de la Croația, la 1 iulie, s-a arătat sceptică cu privire la șansele obținerii unui consens la viitorul summit al Consiliului European și a atenționat că este nevoie ca până în toamnă aceste discuții să fie finalizate pentru a lăsa timp suficient Parlamentului European pentru a vota acest pachet.

La rândul său, într-un mesaj care pare că era îndreptat către grupul statelor ”frugale”, președintele Consiliului European, Charles Michel, a făcut apel la țările membre să acționeze constructiv pentru obținerea unui compromis în interesul UE, reamintindu-le astfel liderilor europeni responsabilitatea pe care o au.