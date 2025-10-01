Înaintea summitului Consiliului European, Ursula von der Leyen face apel la unitate în fața provocărilor actuale: „Rusia ne testează hotărârea”

„Rusia ne testează hotărârea”, a avertizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din Copenhaga, subliniind necesitatea unității europene în fața provocărilor actuale.

„Trăim vremuri tulburi. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Vedem că Rusia ne testează hotărârea. Așadar, în aceste vremuri este absolut esențial să avem acest sentiment comun de unitate pentru a face față acestor provocări. Prin urmare, acest Consiliu European informal de la Copenhaga vine la momentul potrivit”, a declarat Ursula von der Leyen.

A strong Ukraine is our first line of defence. This is why we must step up our military support. Today we are disbursing €4 billion for Ukraine. And as agreed with them, half will be dedicated to drones. pic.twitter.com/rcXCLwUqtw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

Liderii Uniunii Europene se reunesc astăzi, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.

„În ceea ce privește apărarea, Comisia Europeană a pregătit un document de analiză pentru a discuta direcția de acțiune, dar și, de exemplu, proiecte emblematice precum zidul de drone”, a transmis von der Leyen.

În ceea ce privește Ucraina, președinta Comisiei Europene a făcut apel la intensificarea sprijinului militar acordat acestei țări.

„Acesta este motivul pentru care alocăm astăzi 4 miliarde de eurp pentru Ucraina. Din această sumă, 2 miliarde de euro vor fi investite în drone. Și trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei. De aceea am propus acordarea de împrumuturi de reparații pentru Ucraina pe baza activelor rusești imobilizate. Nu confiscăm activele, ci preluăm soldurile de numerar pentru a acorda împrumuturi Ucrainei. Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă Rusia plătește reparațiile, deoarece autorul trebuie să răspundă pentru faptele sale”, a explicat aceasta.

Miercuri, Comisia Europeană a deblocat a deblocat o nouă tranșă de 4 miliarde de euro din împrumutul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), consolidând și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cu un sprijin total de aproape 178 de miliarde de euro.

Tot în acest context, înaintea summitului informal al Consiliului European, premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că Europa se confruntă cu „cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece. Ea a făcut apel la unitate europeană și la depășirea opticii naționale pentru a putea înfrunta Rusia.