Înaintea summitului G7, UE propune un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei ce include, printre altele, scăderea plafonului de preț pentru petrol, interzicerea operațiunilor care vizează Nord Stream 1 și 2

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj victimelor, familiilor și prietenilor celor care și-au pierdut viața într-un atac armat ce a avut loc într-o școală din orașul austriac Graz.

”Școlile sunt simboluri ale tinereții, speranței și viitorului. Este greu de îndurat când școlile devin locuri ale morții și violenței. Mulțumesc serviciilor de urgență și ajutoarelor în aceste ore dificile”, a menționat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, s-a arătat ”profund șocată de focurile de armă” dintr-o școală din Austria.

Deeply shocked by the news of the school shooting in Austria.

Every child should feel safe at school and be able to learn free from fear and violence.

My thoughts are with the victims, their families and the Austrian people in this dark moment.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 10, 2025