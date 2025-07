Înaintea summitului UE-China, ministrul chinez al comerțului protestează „solemn” față de noile sancțiuni europene împotriva Rusiei, care vizează și două bănci chineze

Înaintea celei de-a 25-a ediții a summitului UE-China programat pe 24 iulie, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a reafirmat importanța strategică a relației dintre Uniunea Europeană și China, două dintre cele mai puternice economii globale.

„50 de ani de relații bilaterale, a 25-a reuniune a summitului UE-China, pe 24 iulie. UE și China sunt economii majore, actori globali. Modul în care colaborăm și interacționăm contează – la nivel global. Aștept cu interes să dialoghez cu președintele Xi și premierul Li pe toate aspectele relației noastre”, a scris Antonio Costa, pe platforma X.

50 years of bilateral relations, 25th #EUChina summit on 24 July.

The EU and China are major economies, global actors. How we engage and cooperate matters – globally.

Looking forward to engaging with President Xi and Premier Li on all aspects of our relationship.… pic.twitter.com/h9lZNlBDya

— António Costa (@eucopresident) July 21, 2025