Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale

Țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania.

Noul document de orientare difuzat de Berlin și obținut de POLITICO vine în contextul în care președinții și prim-miniștrii din întreaga UE se pregătesc să se întâlnească joi în Belgia pentru a discuta despre redresarea cifrelor economice slabe.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a convocat reuniunea la castelul Alden Biesen, a declarat că dorește să utilizeze această ocazie pentru a conveni asupra „aprofundării, armonizării și integrării suplimentare a piețelor noastre unice”.

Analiza germană citează cifrele Fondului Monetar Internațional, care arată că barierele actuale în calea comerțului în cadrul pieței comune a UE sunt echivalente cu tarife de 44% pentru bunuri și de până la 110% pentru servicii. Remedierea acestei situații, potrivit documentului, „va necesita măsuri specifice, îndrăznețe și, în unele cazuri, incomode” și va impune țărilor să accepte restricționarea „domeniului de acțiune național în interesul pieței comune”.

Cu toate acestea, Berlinul avertizează că acest lucru va fi posibil numai dacă nu va însemna cedarea de putere suplimentară către birocrații care intenționează să impună reglementări împovărătoare asupra întreprinderilor, care deja se luptă să concureze la nivel global. „Aceasta include noi restricții asupra activității legislative pentru a evita birocrația inutilă, precum și reducerea hotărâtă a birocrației, care susține obiectivele politice și standardele relevante”, arată documentul.

Pe lista măsurilor specifice propuse de guvernul de coaliție de centru-dreapta al cancelarului Friedrich Merz se află noi reguli simplificate pentru companiile care oferă servicii în diferite țări ale UE și care permit lucrătorilor să se deplaseze mai ușor în cadrul blocului prin recunoașterea calificărilor. Sprijinul specific pentru întreprinderile mici și reglementările simplificate privind mărfurile sunt, de asemenea, esențiale pentru eliminarea barierelor, se arată în document.

Summitul de la Alden Biesen al lui Costa vine după ce țările UE au fost nevoite să ia în calcul perspectiva unor noi tarife dure în contextul amenințărilor tarifare lansate de președintele american Donald Trump luna trecută, pe măsură ce acesta și-a intensificat eforturile de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca.

De atunci, capitalele au făcut presiuni pentru adoptarea de noi măsuri care să asigure că blocul își poate valorifica economia — care reprezintă aproape o cincime din producția globală — pentru a se promova mai bine pe scena mondială.

În declarațiile acordate POLITICO, comisarul UE pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a afirmat că executivul blocului a propus deja măsuri de reducere a birocrației care vor genera economii de 15 miliarde de euro în costuri administrative.

„Dar acesta este doar un început: legislația simplă și adecvată scopului trebuie să devină parte a culturii noastre în viitor, iar mai mult de jumătate din propunerile noastre vor avea o puternică dimensiune de simplificare”, a declarat Dombrovskis.

În preambulul acestei întâlniri, președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la Uniunea Europeană să să-și accelereze agenda de „independență europeană”, într-un ecou al abordării vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene pentru strategie industrială, care pledează pentru o „preferință europeană” în vederea stimulării competitivității UE.

Pentru a evita o Europă cu mai multe viteze, România propune ca alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie „să țină cont de criterii geografice.”

Identificarea de noi soluții pentru valorificarea deplină a pieței unice apare și în contextul raportului Consiliului European pentru Inovare Politică, publicat în septembrie. Documentul arată că doar 11% din recomandările raportului Draghi au fost puse în aplicare în primul an al mandatului Comisiei.

Recent, Mario Draghi a atras atenția asupra unei ordini globale „defuncte” ce reclamă un „federalism pragmatic”, potrivit acestuia, pentru că „punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”.