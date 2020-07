Înaintea unei noi runde de negocieri privind relația post-Brexit, Regatul Unit afirmă că va continua să se implice constructiv în dialogul cu UE, dar nu este dispus să renunțe la drepturile sale ca ”stat independent”

Regatul Unit va continua să se implice constructiv în dialogul cu Uniunea Europeană privind relația post-Brexit, dar Londra nu este dispusă să renunțe la drepturile sale ca stat independent, a transmis luni purtătorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson, potrivit Reuters.

”Poziția noastră privind suveranitatea, legile și pescuitul este clară, nu vor renunța la drepturile noastre ca stat independent. Vom continua să avem o implicare constructivă cu UE privind chestiuni cheie și vom lucra din greu pentru a obține liniile generale ale unui acord, dar, după cum ne-am făcut înțeleși, nu ne dorim un acord special, personalizat sau unic”, a completat oficialul britanic.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care echipele de negociere ale celor două părți vor relua dialogul la Londra, după ce negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, va fi participat la o cină de lucru alături de omologul britanic, David Frost.

🇪🇺🇬🇧 The agenda for next week’s EU-UK negotiations in London is available online: https://t.co/3bVjvGbNne pic.twitter.com/lhgAL2C93d

— Daniel Ferrie (@DanielFerrie) July 17, 2020