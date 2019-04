Înalții oficiali ai Uniunii Europene constată cu dezamăgire că Marea Britanie este aproape de a ,,înfrunta abisul”, dar speră încă să depășească ,,auto-blocada ridicolă” din Parlament pentru a evita ,,o realitate tragică pentru cetățeni”

Coordonatorul procesului de negociere din partea Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a apreciat că ,,un Brexit dur” a devenit ,,aproape inevitabil”, într-o postare pe Twitter după respingerea tuturor alternativelor la acordul premierului britanic de către Camera Comunelor în votul orientativ de luni seara. Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, s-a poziționat la fel ca Verhofstadt, recunoscând iminența retragerii Marii Britanii fără un acord pe 12 aprilie, dar păstrând încă o ultimă speranță că acest scenariu poate fi evitat.

,,Miercuri Marea Britanie are o ultimă şansă pentru a depăşi impasul sau pentru a înfrunta abisul”, a adăugat Verhofstadt, făcând referire la faptul că parlamentul de la Londra va organiza miercuri o nouă rundă de voturi indicative.

Liderul grupului ALDE din PE spera înaintea votului de ieri din parlamentul britanic ca deputații să ia calea compromisului și ,,să oprească acest haos” , votând ,,odată da în loc de nu, cum se întâmplă de fiecare dată”, preciza el pe Twitter. Verhofstadt mai spunea că, din păcate, Brexitul nu este o ,,glumă proastă de 1 aprilie, ci o realitate tragică pentru toți cetățenii și afacerile noastre”.

Amintim faptul că Guy Verhofstadt sugera către postul de radio belgian VRT că UE ar putea fi de acord cu o uniune vamală cu Marea Britanie dacă opțiunea ar fi susținută de parlamentul britanic, urmând ca propunerea să fie inclusă în Declarația Politică care însoțește acordul de retragere chiar după summit-ul convocat de Președintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru 10 aprilie. O astfel de propunere a fost înaintată de două ori de fostul ministru de finanțe și al internelor din Partidul Conservator, Kenneth Clarke, dar a fost respinsă copleșitor de formațiunea acestuia atât în voturile de săptămâna trecută, cât și în voturile orientative de ieri seara.

Propunerea politicianului conservator prevedea angajarea guvernului în negocierea ,,unei uniuni vamale permanente și cuprinzătoare între Regatul Unit și UE”, ca parte a oricărei înțelegeri privind Brexit, dar a fost respinsă la o distanță de doar 3 voturi, cu 276 de voturi împotrivă și 273 pentru.

În acest context, eurodeputatul german Jens Geier, vicepreşedintele Comisiei pentru bugete, consideră că în parlamentul britanic este o ,,auto-blocadă ridicolă” şi că UE ar puteat să fie de acord cu extinderea după 12 aprilie a termenului pentru Brexit doar în cazul organizării unui al doilea referendum.

În opinia sa, restul Europei priveşte lupta de putere de la Londra cu ,,o copleşitoare plictiseală”, el însuși declarându-se ,,plictisit de moarte” de Brexit și nepăsător față de o eventuală demisie a premierului Theresa May, potrivit unei postări pe Twitter.

Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michael Barnier, a avut, de asemenea, o reacție după voturile indicative de luni seara. Acesta a declarat că vede trei căi de progres în privința Brexit: nicio înțelegere, o prelungire lungă a termenului de retragere sau acceptarea acordului premierului Theresa May, informează BBC.

,,O ieșire fără acord nu a fost niciodată dorința sau scenariul preferat de noi, dar UE 27 este acum pregătită”, a spus Barnier. ,,Pe zi ce trece devine tot mai probabil.”

Theresa May se pregătește marți pentru cinci ore de discuții în cabinet după ce deputații au votat alte patru soluții alternative la acordul de retragere al primului ministru, dar niciuna nu a obținut majoritatea. O uniune vamală cu UE a fost respinsă cu trei voturi, în timp ce o moțiune pentru un alt referendum a primit cele mai multe voturi pentru, dar tot nu a reușit să fie adoptată.

Marea Britanie urmează să părăsească UE pe 12 aprilie, dar este încă posibil să solicite o prelungire a termenului de retragere dacă guvernul reușește să obțină aprobarea parlamentului pentru acordul negociat cu UE. În acest caz, ar urma să părăsească blocul comunitar la 22 mai, înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23-26 mai. În acest context, Secretarul de Stat pentru Brexit, Stephen Barclay, le-a transmis parlamentarilor că, dacă vor să obțină o întârziere din partea UE, guvernul trebuie să poată prezenta o ,,propunere credibilă” cu privire la ceea ce ar face pentru dezamorsarea situației, relatează sursa citată mai sus.

De altfel, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker avertiza duminică că ,,UE nu mai are răbdare cu Marea Britanie în ceea ce privește Brexitul”. Într-un interviu acordat televiziunii de stat italiene, Juncker a spus că ar dori ca deputații din Marea Britanie să poată ajunge la ,,un acord privind calea de urmat în următoarele ore sau în următoarele zile”, relata Mina Andreeva, purtătorul de cuvânt adjunct al acestuia, într-o postare pe Twitter.

,,Am avut multă răbdare cu prietenii noștri britanici, dar răbdarea se apropie de sfârșit”, a declarat el pentru RAI. Președintele Comisiei a adăugat: ,,Până acum știm la ce spune nu parlamentul britanic, dar nu știm la ce ar putea să spună da”. Juncker a mai remarcat că ,,dacă am compara Sfinxul cu Marea Britanie, Sfinxul ar arăta ca o carte deschisă”.

În orice caz, afirmațiile lui Michel Barnier sunt un ecou al Comisiei Europene, care a informat încă de săptămâna trecută că UE și țările sale membre sunt ,,complet pregătite pentru o ieșire fără acord pe 12 aprilie la miezul nopții”.