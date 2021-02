Înaltul Reprezentant la UE Josep Borrell se apără după vizita la Moscova: ”Canalele diplomatice trebuie să rămână deschise”

Rusia a anunţat vineri expulzarea unor diplomaţi din Suedia, Germania şi Polonia, acuzându-i că au luat parte la protestele ilegale de luna trecută împotriva încarcerării opozantului Kremlinului Aleksei Navalnîi, informează Reuters, potrivit Agerpres.



Ministerul de Externe rus a declarat într-un comunicat că Moscova consideră inacceptabile acţiunile diplomaţilor. La rândul său, Ministerul de Externe suedez a anunţat vineri că unul dintre diplomaţii săi a fost expulzat din Rusia.

Acțiunea Ministerului de Externe de la Moscova a avut loc în aceeași zi în care șeful diplomației europene Josep Borrell s-a întâlnit la sediul MAE rus cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

Într-o reacție la decizia Rusiei, Borrell a transmis că a fost informat de Lavrov cu privire la această chestiune și a condamnat acțiunea Moscovei.

“În timpul întâlnirii mele de astăzi cu ministrul de externe Serghei Lavrov la Moscova, am aflat că trei diplomați europeni vor fi expulzați din Rusia. Am condamnat cu tărie această decizie și am respins acuzațiile potrivit cărora au desfășurat activități incompatibile cu statutul lor de diplomați străini. Decizia ar trebui reconsiderată. Am subliniat unitatea și solidaritatea Uniunii Europene cu statele membre în cauză“, a afirmat Josep Borrell, citat într-un comunicat.

Borrell este primul șef al diplomației din 2017 încoace care efectuează o vizită în capitala Federației Ruse, deplasarea având loc sub semnul arestării și condamnării opozantului Aleksei Navalnîi, fapt criticat de Occident, în timp ce grupurile politice din Parlamentul European i-au cerut Înaltului Reprezentant al UE să solicite o întâlnire cu Navalnîi sau chiar să-și amâne vizita în Rusia dacă nu poate determina eliberarea acestuia și să propună noi sancțiuni la adresa Rusiei. Reuniunea Borrell – Lavrov a făcut parte din procesul strategic de revizuire a relațiilor cu Rusia, o dezbatere în aceste sens fiind programată la Consiliul European din luna martie.

Așa cum a promis la momentul anunțării vizitei la Moscova, Josep Borrell a transmis îngrijorarea UE cu privire la condamnarea lui Navalnîi și a cerut eliberarea acestuia.

“Vizita mea coincide cu arestarea și condamnarea lui Aleksei Navalnîi și arestarea a mii de manifestanți. După cum vă puteți aștepta, i-am transmis ministrului Lavrov profunda noastră îngrijorare și am reiterat apelul nostru pentru eliberarea sa și lansarea unei anchete imparțiale cu privire la otrăvirea sa. Deși respectăm pe deplin suveranitatea Rusiei și propria sa responsabilitate în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor sale internaționale, Uniunea Europeană consideră că problemele legate de statul de drept, drepturile omului, societatea civilă și libertatea politică sunt esențiale pentru un viitor comun, atât pentru Uniunea Europeană și Rusia“, a spus Borrell.