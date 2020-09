Inaugurarea Parchetului European: Laura Codruța Kövesi și cei 22 de procurori europeni și-au luat angajamentul solemn în fața Curții de Justiție a UE, marcând astfel debutul oficial al activităților EPPO

Laura Codruța Kövesi și cei 22 de procurori din cadrul Parchetului Europen pe care aceasta îl conduce au depus jurământul în cadrul unei ceremonii desfășurate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, marcând astfel debutul oficial al EPPO, a cărei activitate va veni în completarea celei pe care o desfășoară Eurojust și OLAF.

”Mă angajez solemn să îmi exercit funcţia în deplină independenţă, în interesul Uniunii în ansamblul său; să nu solicit şi să nu accept instrucţiuni de la nicio persoană sau entitate exterioară Parchetului European. Mă angajez de asemenea să respect obligaţia de confidenţialitate, în ceea ce priveşte orice informaţie deţinută de Parchetul European”, a sunat angajamentul solemn rostit de Laura Codruţa şi de procurorii europeni EPPO.

În cadrul ceremoniei au luat cuvântul Koen Lenaerts, preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi Laura Codruţa Kövesi, primul procuror-șef european, potrivit Agerpres.

#ECJ: Inauguration of European Public Prosecutor’s Office & Solemn undertaking before the ECJ by the European Chief Prosecutor and the European Prosecutors #EPPO @EU_Prosecutor pic.twitter.com/HsUfwNbUCk

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) September 28, 2020