Încă un pas în aderarea la OCDE: Nicușor Dan a promulgat legea care obligă înregistrarea întâlnirilor dintre parlamentari și terți în Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan.

“Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății”, a transmis, marți, șeful statului, pe X și pe Facebook.

Potrivit acestuia, principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfășurare.

Legea definește cine sunt terții cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de advocacy, public affairs, organizații neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerț sau alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.

Totodată, sunt stabilite sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari și eliminarea terților din RUTI.

Curtea Constituțională a confirmat caracterul constituțional al legii, subliniind că aceasta respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor.

Promulgarea acestei legi întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului de aderare la OCDE, a subliniat șeful statului.