Încă un pas în aderarea la OCDE: Nicușor Dan a promulgat legea care obligă înregistrarea întâlnirilor dintre parlamentari și terți în Registrul Unic al Transparenței Intereselor
Întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan.
“Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății”, a transmis, marți, șeful statului, pe X și pe Facebook.
Potrivit acestuia, principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfășurare.
Legea definește cine sunt terții cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de advocacy, public affairs, organizații neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerț sau alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.
Totodată, sunt stabilite sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari și eliminarea terților din RUTI.
Curtea Constituțională a confirmat caracterul constituțional al legii, subliniind că aceasta respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor.
Promulgarea acestei legi întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului de aderare la OCDE, a subliniat șeful statului.
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.
Ministerul Justiției, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, a asigurat coordonarea activităților aferente procesului de evaluare a României în Grupul de lucru anti-mită, în calitate de punct focal național.
Evaluarea pozitivă în acest format de lucru al OCDE certifică progresele semnificative ale României în implementarea criteriilor de aderare și a standardelor de prevenire și combatere a corupției internaționale pentru alinierea la Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale (Convenția anti-mită).
„Țara noastră a mai făcut un pas semnificativ: am primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale. A fost un efort de echipă coordonat de Ministerul Justiției și DNA, care au lucrat îndeaproape, ani de zile, cu experții OCDE”, a transmis Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE.
Potrivit acestuia, un moment important l-a reprezentat promulgarea, acum câteva săptămâni, a legii care întărește legislația privind sancționarea faptelor de corupție în operațiunile economice internaționale, „o lege cu responsabilități mai clare și cu sancțiuni mai ferme”.
„Convenția Anti-Mită a OCDE este unul dintre cele mai relevante instrumente internaționale pentru a combate corupția la nivel global. Felicitări colegilor din Ministerul Justiției, DNA, MAE si tuturor instituțiilor care au lucrat pentru obținerea acestui Aviz Formal. Avem deja 17 din 25 – adică două treimi – mergem înainte”, a adăugat Luca Niculescu.
Prin adoptarea Legii nr. 156/2025, care modifică și completează Legea nr. 319/2024, România și-a consolidat cadrul normativ pentru prevenirea și combaterea corupției în operațiunile economice internaționale prin:
- Completarea incriminării infracțiunii de corupere a funcționarilor publici străini;
- Majorarea cuantumului unei zile amendă, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii;
- Extinderea instituției confiscării speciale, prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini;
- Introducerea unei circumstanțe atenuante judiciare pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție;
- Atribuirea competenței Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini;
- Acordarea de măsuri de protecție avertizorilor de integritate;
- Introducerea unor dispoziții privind cererile de extrădare și asistența judiciară bazate pe prevederile Convenției anti-mită.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în toamna acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor
România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deșeuri, extinderea capacității de inspecție, închiderea depozitelor neconforme și instrumente economice precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) și Sistemul Garanție-Returnare (SGR), consolidându-și astfel poziția în procesul de aderare la OCDE, a transmis delegația Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), la cea de-a 22-a reuniune a Grupului de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri (WPRPW), de la Paris.
Potrivit unui comunicat al MMAP, evenimentul a reunit statele membre și statele candidate pentru a analiza evoluțiile în politicile de gestionare a deșeurilor, economia circulară și alinierea la standardele OCDE în domeniul mediului.
Delegația oficială a fost condusă de Raul Pop, secretar de stat în Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de secretarul general Alexandru Avram, coordonator al procesului de aderare la OCDE pe dimensiunea de mediu.
Ministerul amintește că pe 20 noiembrie a avut loc audierea Romaniei în procesul de aderare. Evaluarea s-a desfășurat pe baza „raportului elaborat de Secretariatul OCDE privind conformitatea legislației, politicilor și practicilor din România cu instrumentele juridice și recomandările organizației în sectorul gestionării deșeurilor”.
”În prezentarea susținută, delegația României a demonstrat alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deșeurilor și progresele realizate în conformitate cu standardele internaționale în domenii precum: controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri destinate operațiunilor de valorificare, consolidarea măsurilor pentru protecția mediului în gestionarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor de hârtie, dezvoltarea și implementarea politicilor integrate de gestionare a deșeurilor”, mai este precizat în comunicat.
În cadrul celei de-a 22-a reuniune a Grupului de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri (WPRPW), de la Paris, delegația României a reiterat angajamentul țării noastre de a continua optimizarea instrumentelor naționale de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin extinderea și consolidarea SGR, modernizarea capacităților de inspecție și control, precum și prin îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, raportare și transparentizare a fluxurilor de deșeuri.
Secretarul de stat Raul Pop a subliniat eforturile susținute ale României pentru modernizarea cadrului normativ și întărirea capacității administrative a instituțiilor competente, menite să asigure o aliniere deplină la standardele OCDE.
În intervenția sa, secretarul general Alexandru Avram a accentuat relevanța tot mai mare a politicilor de mediu și a economiei circulare în structura politicilor publice naționale, precum și rolul acestora în procesul de aderare la OCDE.
Oficialii statelor membre au apreciat progresele realizate, confirmând că România poate contribui substanțial la bunele practici internaționale privind transportul, controlul și valorificarea deșeurilor ca resurse.
Pe parcursul celor trei zile, România a participat și la sesiunile tematice ale grupului, dedicate priorităților internaționale privind materialele plastice, reutilizarea ambalajelor, responsabilitatea extinsă a producătorilor, gestionarea materiilor prime critice și implementarea cerințelor legate de transporturile transfrontaliere de deșeuri.
Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Administrației Fondului pentru Mediu, ai Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, ai Gărzii Naționale de Mediu și ai echipei de coordonare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Într-o declarație făcută la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a subliniat că aderarea la OCDE este o prioritate „pe drumul consolidării economice”, înaintând ca termen realist pentru definitivarea procesului „vara anului viitor”.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
“România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE, după promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, ”un pachet complex de măsuri” care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului.
”România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE. Am promulgat săptămâna aceasta legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului. Legea reglementează perioada de ‘˜reflecție’ de 12 luni, obligativitatea depunerii declarațiilor pre și post-angajare, precum și un mecanism ferm de verificare și sancționare administrat de Agenția Națională de Integritate. Sunt vizate persoanele cu atribuții sensibile în administrație: achiziții, autorizări, fonduri europene, audit, reprezentare juridică, funcții de conducere și demnitate publică. În perioada pre-angajare, acestea nu pot supraveghea, controla sau încheia contracte cu entități private la care au activat în ultimele 12 luni. În perioada post-angajare, nu pot desfășura activități profesionale care se suprapun cu atribuțiile avute în funcție și care ar putea afecta climatul de transparență și imparțialitate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
El a adăugat că ”acest pas nu este doar o ajustare legislativă internă”, ci este o condiție-cheie în procesul de aderare la OCDE, un standard de integritate pe care România îl îndeplinește acum aproape integral.
”Practic, ne apropiem de finalizarea cadrului legislativ necesar pentru a demonstra că instituțiile noastre funcționează transparent, responsabil și predictibil, în conformitate cu criteriile cerute de OCDE. Proiectul de act normativ a fost prezentat Grupului de lucru al OCDE pentru integritate, care a salutat angajamentul statului român pentru consolidarea integrității și transparenței publice. Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026. Iar această lege arată că țara noastră își asumă regulile și standardele statelor cu democrații consolidate”, a conchis Nicușor Dan.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în toamna acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
