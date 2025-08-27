ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Încă un pas spre aderarea la OCDE: România a obținut avizul al 15-lea din cele 25 de avize necesare, cel al Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică
Ministerul Educației și Cercetării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare, a anunțat finalizarea procesului de evaluare a României de către Comitetul pentru Știință și Politică Tehnologică al OCDE.
Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, avizul Formal al OCDE confirmă atât capacitatea României de a implementa instrumentele juridice internaționale, cât și alinierea politicilor și practicilor naționale la standardele globale în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
Acest rezultat reflectă maturitatea sistemului românesc de cercetare și inovare și consolidează poziția țării noastre în mecanismele și structurile OCDE.
„După educație, mă bucur că am închis și pe partea de cercetare procesul de aderare a României la OECD, noul proiect de țară al României, după proiectele de aderare la NATO, la Uniunea Europeană și PNRR. Le mulțumesc miniștrilor care au început și derulat aceste demersuri înainte de preluarea de către mine a funcției de ministru al educației si cercetării, echipelor care m-au ajutat pe mine la încheierea acestor demersuri, iar în acest caz specific și președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare, domnul Andrei Alexandru, implicat direct în acest demers pentru componenta de cercetare” a declarat ministrul educației și cercetării, Daniel David.
La rândul său, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a evidențiat “încă un pas concret pe drumul României către OCDE.
“Astăzi am obținut cel de-al 15-lea Aviz Formal – cel al Comitetului OCDE pentru Politici Științifice și Tehnologice. Felicitări colegilor din Autoritatea Națională pentru Cercetare și din Ministerul Educației pentru munca și perseverența din ultimii doi ani care au făcut posibil acest rezultat. În aceste zile are loc la București Reuniunea Anuală a Diplomației Române. M-am bucurat să aud că obiectivul aderării la OCDE a fost reafirmat ca prioritate strategică de către toți oficialii români care au luat cuvântul – Președintele, Prim-ministrul, Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților, Ministra Afacerilor Externe. Ținta noastră este 2026. Mai avem de incheiat 10 Comitete. Si am toată încrederea că vom reuși”, a scris Niculescu, pe Facebook.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România obținuse 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură. Cel de-al 15-lea aviz obținut este cel din partea Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan: Aderarea la OCDE în 2026 va fi momentul relansării economiei României. Președinția, Guvernul, în dialog cu companiile, trebuie să definească prioritățile strategice economice
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, că este necesară definirea unor priorități strategice economice pentru România, printr-un dialog între instituțiile statului și mediul privat, subliniind totodată că aderarea la OCDE în 2026 va fi momentul relansării economiei României
„Avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să se dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”, a afirmat șeful statului, adresându-se șefilor de misiuni diplomatice, șefilor de oficii consulare și directorilor Institutelor culturale românești.
Nicușor Dan a subliniat că o astfel de strategie este esențială în perspectiva aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a relansării economiei.
„Aderarea României la OCDE – obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026. Acela va fi momentul de la care economia României – după terminarea reformelor necesare care se desfășoară în momentul ăsta – să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu o avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă”, a transmis președintele.
El a evidențiat și oportunitățile oferite de poziția geografică a României, afirmând că țara poate juca un rol important în conectarea diferitelor regiuni.
„Avem o oportunitate legată de poziția noastră geografică. România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a completat Nicușor Dan.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Germania, principalul partener economic al României, susține aderarea țării la OCDE: România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe
Germania susține aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și subliniază că, prin includerea țării noastre în acest club al standardelor economice democratice, România poate deveni mai atractivă pentru investiții străine.
“Ambasadoarea Angela Ganninger a transmis acest mesaj cu prilejul vizitei sale de prezentare la secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE, Luca Niculescu, confirmând astfel poziția și sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile”, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei Germaniei la București.
Sursa citată subliniază că, prin aderarea la OCDE, “România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe”.
“Standardele OCDE garantează, de asemenea, o mai mare transparență și previzibilitate, fiind astfel apreciate atât de companiile germane deja stabilite în România, cât și de cele interesate să investească aici”, a mai transmis Ambasada Germaniei.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
RADR 2025: “Pe România te poți baza. Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2025), desfășurată la Parlamentul României sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”, a fost deschisă luni ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu un discurs în care a căutat să ancoreze temele centrale ale politicii externe românești în marile mize strategice ale următorului deceniu.
„Discuția pe care o avem astăzi aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România: aceea de a susține pacea”, a spus ministrul din partea USR, avându-i alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), și pe cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).
În cadrul reuniunii ambasadorilor, diplomații României se vor întâlni și cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Pledând pentru „o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă”, șefa diplomației române a precizat că mesajul trebuie să fie unul “simplu și direct”: „Pe România te poți baza”.
„Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a spus ea, definind Rusia ca principală provocare
Parteneriatul strategic cu Statele Unite și consolidarea NATO
Oficialul român a subliniat rolul crucial al parteneriatului strategic cu SUA și al apartenenței la NATO.
Țoiu a reamintit angajamentul României privind cheltuielile de apărare.
„Ne-am asumat ținta de cheltuieli de apărare ale fiecăruia dintre aliați de 5% din produsul intern brut până în 2035. Da, este un proces ambițios de a ține împreună responsabilitatea pe care o avem”, a spus ea.
Ministrul a confirmat și viitoarea vizită oficială în Statele Unite, programată pentru finalul anului: „Avem și întâlniri pentru a ne reconecta cu comunitatea de acolo și această miză de a crește componenta comună de investiții și componenta comună comercială, precum și componenta de apărare, desigur.”
Uniunea Europeană – România ca voce stabilă și proactivă
În plan european, ministrul a insistat că România trebuie să își asume un rol activ, apreciind că România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții”.
„Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă”, a mai punctat Oana Țoiu.
Ea a amintit progresele economice aduse de integrarea europeană. „Ne-am crescut produsul intern brut de 10 ori după Revoluție. De 3,5 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Am depășit pragul de 100 de miliarde de euro care ne-au fost puse la dispoziție – investiții care se văd”, a subliniat ministrul de externe.
Țoiu a pledat și pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni.
„Nu putem să o punem într-o căsuță de sticlă și în vitrină. Uniunea Europeană trebuie protejată asigurându-ne că este din ce în ce mai puternică și recunoscând că parte din critici sunt legitime”, a adăugat șefa diplomației române, referindu-se și la obiectivul major al negocierii viitorului cadru financiar multianual.
Angajamentul de aderare la OCDE
Un alt obiectiv major al politicii externe românești rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
„Angajamentul pe care ni l-am luat împreună, mai multe guverne succesive, de aderare la OCDE, se vede în aceste două luni de zile de când avem acest guvern, în ritmul în care au ajuns să fie îndepliniți indicatorii. Și rămânem ferm angajați în acest proces”, a subliniat ea.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Republica Moldova și Ucraina – priorități de securitate și integrare europeană
În discursul său, Oana Țoiu a reafirmat importanța strategică a relației cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al Chișinăului și al Kievului.
“Pentru noi este important ca obiectivul pe care l-am pus în programul de guvernare, un obiectiv care are votul Parlamentului și toată legitimitatea acestui mandat în Parlament – acela ca granița Uniunii Europene să nu se mai oprească la granița noastră până la sfârșitul următoarelor mandate – este extrem de important, pentru că este o sursă de securitate pentru noi, este o sursă de dezvoltare economică și o sursă de influență mai mare și în interiorul Uniunii Europene, și în regiune”, a afirmat șefa diplomației.
„Relația cu Republica Moldova este și va rămâne esențială”, a spus aceasta.
Ea participarea, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentele de la Chișinău din 31 august, de Ziua Limbii Române, subliniind dimensiunea simbolică și politică a acestei prezențe.
În privința Ucrainei, ministrul a transmis că România își menține sprijinul.
„Parcursul lor european, pacea în regiune și capacitatea noastră de a fi buni vecini în procesul de a obține pacea sunt elemente esențiale pentru viitorul nostru și pentru viitorul Uniunii Europene”, a continuat șefa diplomației române
Țoiu a menționat și discuțiile recente purtate la Kiev, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg, subliniind implicarea României în dialogul internațional privind pacea în Ucraina.
„Trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masa negocierilor pentru obiectivele noastre, că am făcut eforturile strategice necesare să întărim din alianțele și parteneriatele pe care le avem, cu state care au obiective similare, pentru a merge împreună cu echipe comune de negocieri în dosarele de care ne pasă”, a continuat Oana Țoiu.
Resurse, diplomați și noua generație
Ministrul a adus în atenție și chestiunea resurselor umane și financiare ale diplomației românești.
„Și toate lucrurile acestea au nevoie de resurse până la urmă. Și da, suntem într-un moment în care fiecare minister, fiecare dintre noi cei care suntem în serviciu public, trebuie să ne uităm cu grijă la faptul că nu avem atât de multe resurse la îndemână în această perioadă și trebuie să fim responsabili cum le chibzuim”, a precizat aceasta.
Ea a subliniat nevoia de întărire a echipei diplomatice printr-un echilibru între experiență și tinerețe.
„Avem aici în sală, senioritate, experiență, înțelepciune, putere și influență, avem nevoie să alăturăm la asta energia unor generații noi. Și de aceea avem deschis concursul pentru a intra în corpul diplomatic, fără să punem presiune pe buget, fără să umflăm organigrama”, a spus ministrul de externe.
Țoiu a arătat că „următorul deceniu al diplomației are nevoie de acest echilibru între senioritate, experiență, prestigiu și energia, dinamismul, viteza de acțiune, capacitatea de a înțelege noile tehnologii și noul mediu informațional al noilor generații.”
Șefa diplomației române a încheiat discursul cu un apel la unitate și responsabilitate, evocând spiritul cultural al Festivalului Enescu, a cărui nouă ediție a debutat în preajma Reuniunii Anuale a Diplomației Române.
„Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră. De munca pe care o facem, fiecare de aici zilnic, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor”, a conchis Oana Țoiu, menționând cuvintele marelui compozitor: „Impasuri a mai avut omenirea și le-a depășit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta și nu ne va lipsi nici nouă”.
