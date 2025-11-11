Încă un produs tradițional românesc capătă recunoaștere și protecție la nivel european

Comisia Europeană a aprobat adăugarea produsul românesc „Cârnați din topor din Vâlcea” din România pe lista indicațiilor geografice protejate (IGP).

„Cârnați din topor din Vâlcea” sunt cârnați din carne de porc din regiunea Vâlcea, din partea central-sudică a României, care sunt afumați cu lemn de fag. Gustul și frăgezimea obținute prin sărarea și maturarea cărnii cu sare din Ocnele Mari sunt completate de aroma condimentelor și de aroma afumată.

Indicațiile geografice stabilesc drepturi de proprietate intelectuală pentru anumite produse ale căror calități sunt legate strâns de arealul de producție, potrivit Comisiei Europene în România.

Indicațiile geografice pot fi:

DOP – denumire de origine protejată (pentru alimente și vin)

IGP – indicație geografică protejată (pentru alimente și vin)

IG – indicație geografică (pentru băuturi alcoolice și vinuri aromatizate).

Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.

Politica UE în domeniul calității are ca scop să protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografică, precum și de tehnicile și practicile tradiționale.

Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt fabricate. Recunoașterea IG le permite consumatorilor să aibă încredere și să distingă produsele de calitate, ajutând în același timp producătorii să își promoveze mai bine produsele.

Produsele care sunt în curs de examinare sau care au obținut recunoașterea ca IG sunt incluse în registrele produselor de calitate. Registrele includ și informații privind specificațiile geografice și de producție pentru fiecare produs.

Recunoscute ca proprietate intelectuală, indicațiile geografice joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile comerciale dintre UE și alte țări.

Alte sisteme de calitate ale UE pun accentul pe procesul de producție tradițional sau pe produsele fabricate în zone naturale dificile, cum ar fi cele montane sau insulare.