Încălcarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune în România. Parlamentul a adoptat legea care urmează a fi promulgată de președinte
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, co-iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale.
Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, și după adoptarea în camera decizională urmează să meargă în promulgare la președintele Nicușor Dan.
În baza negocierilor derulate de MAE, actul normativ adoptat miercuri, 26 noiembrie, transpune în legislația națională directiva Uniunii Europene și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025.
Actul normativ prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Federației Ruse, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT.
În plus, legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.
Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea la standardele europene și internaționale.
“Votul covârșitor în favoare actului normativ este un semnal puternic că Parlamentul României și Guvernul României colaborează eficient în deciziile esențiale în relație cu partenerii noștri internaționali și cu propriile obiective de securitate și politică externă ale României”, conchide sursa citată.
Bolojan: Fiecare caz de femicid, o dramă socială și un semnal că statul trebuie să facă mai mult. Femeile merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență
Premierul Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj ferm privind necesitatea intensificării eforturilor statului în combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor, subliniind că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței”.
Șeful Guvernului a condamnat „cu toată fermitatea” aceste abuzuri și a cerut instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”, precizând că legislația trebuie să fie mai dură cu agresorii și să asigure o protecție efectivă pentru persoanele vulnerabile, se arată în mesajul difuzat de Guvern.
Bolojan a evidențiat modificările legislative aflate în prezent în proces parlamentar, care vizează prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea în instanță, posibilitatea emiterii unui nou ordin dacă riscul persistă, eliminarea opțiunii ca victima să renunțe la cerere și continuarea anchetelor în cazurile de violență domestică din culpă chiar și atunci când plângerea este retrasă.
Potrivit premierului, acestea sunt „pași clari” în direcția unei protecții mai bune.
El a subliniat însă că schimbările legislative trebuie însoțite de o reacție instituțională rapidă și coerentă.
„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință”, a adăugat acesta.
Premierul a făcut apel la empatie și la o înțelegere reală a situațiilor cu care se confruntă victimele, pentru a crea și aplica legi care să le ofere sprijin real.
Un alt aspect crucial menționat de Bolojan este creșterea încrederii în instituțiile statului. El a subliniat că femeile și fetele care cer ajutor trebuie să aibă garanția unui răspuns prompt și profesionist, fără a fi plimbate între instituții. În acest sens, premierul a salutat inițiativa recentă a Ministerului Afacerilor Interne de modificare a legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede ca polițiștii să îl prezinte procurorului pe agresor imediat ce constată încălcarea unui ordin de protecție.
Bolojan a apreciat rolul societății civile în îmbunătățirea cadrului legal și a făcut apel la continuarea colaborării dintre autorități și organizațiile civice pentru a asigura respect, siguranță și protecție pentru fete și femei. „Merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a subliniat el.
Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, reprezintă un moment important pentru a reafirma angajamentul colectiv de a preveni și combate toate formele de violență bazată pe gen și de a promova drepturile și demnitatea femeilor și fetelor în întreaga lume.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președintele Nicușor Dan, a fost modificată pentru a clarifica anumite prevederi ale documentului, inclusiv de natură conceptuală, informează sâmbătă Administrația Prezidențială.
“În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe”, a transmis Palatul Cotroceni într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Conform sursei citate, contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.
“Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie“, a mai precizat Administrația Prezidențială.
Palatul Cotroceni a mai indicat că multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.
“Președintele salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, conchide Administrația Prezidențială.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președinte la momentul lansării acesteia, 12 noiembrie, va fi avizată luni, 24 noiembrie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării și va fi prezentată de șeful statului miercuri, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului. Ulterior, documentul va fi supus la vot în legislativ.
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
