INCAS consolidează poziția României în cercetarea atmosferei prin infrastructura CAART

România beneficiază, prin CAART – Centrul de Cercetări Experimentale pentru Atmosferă și Observarea Suprafeței Terestre (Center for Airborne Atmospheric & Topographic Research) al INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, de o infrastructură de cercetare unică la nivel regional, concepută pentru dezvoltarea și susținerea proiectelor complexe de cercetare a atmosferei, cu un accent important asupra studiului norilor și al proceselor atmosferice.

Proiectul a vizat construcția, dezvoltarea și operaționalizarea unei infrastructuri integrate de cercetare–inovare–instruire pentru studii avansate ale atmosferei și observarea suprafeței terestre. Prin această investiție, INCAS și-a consolidat capacitățile experimentale și a extins infrastructura necesară participării la campanii complexe de măsurători și la proiecte de cercetare desfășurate împreună cu parteneri din țară și din străinătate.

Operaționalizarea CAART creează premisele pentru dezvoltarea unor colaborări multidisciplinare și participarea la proiecte naționale, europene și internaționale, prin punerea la dispoziția comunității științifice a unei infrastructuri integrate pentru observații atmosferice, măsurători aeropurtate, teledetecție, investigarea microfizicii norilor și procesarea avansată a datelor. Totodată, prin intermediul simulatorului de zbor de nivel D, un echipament state-of-the-art, unic în România și în regiunea Europei de Sud-Est, au fost extinse capacitățile de cercetare ale institutului în domeniul simulării zborului, contribuind la dezvoltarea proiectelor de cercetare dedicate acestui domeniu, inclusiv în ceea ce privește controlul traficului aerian.

Dincolo de componenta de cercetare, operaționalizarea CAART generează valoare adăugată prin dezvoltarea și furnizarea unor servicii specializate, de la suport pentru planificarea și desfășurarea misiunilor de cercetare și monitorizare și acces la platforme aeropurtate, până la colectarea, procesarea și valorificarea datelor de înaltă precizie. Infrastructura oferă, de asemenea, cadrul necesar dezvoltării unor servicii avansate bazate pe expertiza și capabilitățile integrate ale centrului, adresate atât comunității științifice, cât și partenerilor instituționali și economici.

Rezultatele obținute în etapa de operaționalizare confirmă potențialul CAART de a susține cercetări experimentale complexe și de a consolida colaborările științifice internaționale. Participarea la campanii de zbor dedicate studiului microfizicii norilor, inclusiv în cadrul proiectului BRACE-MY, a permis valorificarea integrată a platformelor aeropurtate și a instrumentației INCAS, precum și consolidarea expertizei și a capabilităților experimentale necesare investigării proceselor atmosferice.

De asemenea, colaborările cu University of Oslo (UiO) și ETH Zürich au fost consolidate prin activități comune dedicate studiului sistemelor noroase, creând premisele pentru noi campanii experimentale, schimb de expertiză și dezvoltarea de proiecte comune. Aceste rezultate evidențiază rolul CAART ca platformă pentru cercetare colaborativă și contribuie la consolidarea poziției INCAS în comunitatea europeană și internațională de cercetare a atmosferei.