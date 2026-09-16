INCAS contribuie la definirea direcțiilor strategice pentru cercetarea românească, în cadrul reuniunii CINCDR

Cluj-Napoca a găzduit, în perioada 10-11 septembrie, reuniunea Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România (CINCDR), eveniment dedicat rolului și poziționării institutelor naționale în actualul sistem de cercetare-dezvoltare și inovare din România. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS a fost reprezentat de Dr. Ing. Liviu Coșereanu, Director General, și Dr. Fiz. Adriana Ștefan, Director Științific INCAS și Vicepreședinte CINCDR.

Reuniunea, organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM), a reunit reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ai Autorității Naționale pentru Cercetare, ai Consiliului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și reprezentanți ai mediului universitar și ai administrației publice.

Discuțiile din prima zi au fost consacrate în principal cadrului instituțional și legislativ în care funcționează institutele naționale, cu accent pe procesul de evaluare instituțională și pe implicațiile Legii nr. 25/2023. Participanții au analizat criteriile și mecanismele de evaluare, rolul și responsabilitățile CCCDI, precum și relația acestuia cu institutele naționale de cercetare-dezvoltare.

În acest context, reprezentarea INCAS în conducerea CINCDR, prin funcția de vicepreședinte deținută de Dr. Fiz. Adriana Ștefan, a contribuit la dezbaterea privind consolidarea rolului institutelor naționale în sistemul românesc de cercetare și inovare.

Cea de-a doua zi a reuniunii a fost dedicată noii arhitecturi instituționale a cercetării și inovării din România, inclusiv rolului Observatorului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (OCDI) și al Unității Centrale pentru Inovare. Dezbaterile au urmărit în special modul în care institutele naționale pot contribui mai eficient la producerea de cunoaștere, transfer tehnologic, inovare și dezvoltarea competențelor.

Dialogul cu reprezentanții Autorității Naționale pentru Cercetare, ai CCCDI și ai administrației regionale a vizat, totodată, necesitatea unei conexiuni mai puternice între cercetarea publică, politicile publice, economie și nevoile societății.

La reuniune au participat președintele ANC, Andrei Alexandru, vicepreședintele ANC, Tudor Prisecaru, președintele CCCDI, Mădălin Bunoiu, și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Marcel Boloș. Mediul academic clujean a fost reprezentat de rectorii și reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară și Universității Babeș-Bolyai.

Reuniunea CINCDR de la Cluj-Napoca a reconfirmat necesitatea unei poziționări mai puternice a institutelor naționale în politicile publice de cercetare și inovare și a unui dialog mai eficient între institute, autorități, universități și mediul economic. Pentru INCAS, participarea la acest dialog, atât prin conducerea institutului, cât și prin reprezentarea în structurile de conducere ale CINCDR, reflectă rolul institutului în dezbaterea privind direcțiile strategice ale cercetării românești și valorificarea rezultatelor cercetării în economie și societate.