INCAS organizează a 12-a ediție a Conferinței Internaționale de Științe Aerospațiale AEROSPATIAL 2026: Tradiție, excelență și inovație în cercetarea aerospațială

Cercetarea aerospațială, inovația tehnologică și formarea unei noi generații de specialiști se află în centrul celei de-a 12-a ediții a Conferinței Internaționale AEROSPATIAL 2026, organizată de INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” în perioada 22 – 23 octombrie, la București. Evenimentul reunește cercetători, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei și marchează 125 de ani de la nașterea academicianului Elie Carafoli, unul dintre pionierii aerodinamicii românești.

Un pilon de referință și o moștenire istorică

Conferința AEROSPATIAL reprezintă un pilon de referință în comunitatea științifică națională și internațională, fiind singura manifestare din România dedicată promovării cercetării de avangardă, dezvoltării tehnologice și inovației în domeniile aeronauticii, spațiului și securității. Organizată începând cu anul 1998 de către INCAS, conferința reconfirmă continuitatea unei tradiții de aproape trei decenii în promovarea excelenței științifice românești.

Această ediție se desfășoară într-un cadru deosebit, în anul în care se împlinesc 125 de ani de la nașterea academicianului Elie Carafoli, unul dintre pionierii aerodinamicii românești și o personalitate marcantă în istoria aviației naționale.

Misiune, inovație și susținerea tinerelor talente

Misiunea fundamentală a INCAS prin organizarea AEROSPATIAL 2026 este de a consolida un spațiu de dialog pluridisciplinar și interdisciplinar de elită, reunind cercetători de frunte, reprezentanți ai mediului academic, ingineri, specialiști din industrie, tineri doctoranzi și studenți. Manifestarea facilitează prezentarea, diseminarea și transferul tehnologic al celor mai recente rezultate ale cercetării aplicate, sprijinind tranziția către o industrie aerospațială sustenabilă, digitalizată și competitivă la nivel global.

De asemenea, conferința susține promovarea științelor aerospațiale în rândul tinerilor dornici de a deveni cercetători într-un sector de viitor. Într-o lume marcată de schimbări tehnologice rapide, procesul de cercetare îi pune pe tineri în fața unor provocări reale, ajutându-i să formuleze ipoteze, să testeze soluții și să-și dezvolte adaptabilitatea și reziliența.

Un moment special în cadrul conferinței AEROSPATIAL 2026 va fi anunțul concursului ”AVIAȚIA VIITORULUI”, organizat de către INCAS în parteneriat cu UNSTPB – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI și AEROSTAR Bacău, cu sprijinul BCR – Banca Comercială Română. ”AVIAȚIA VIITORULUI” va fi dedicat elevilor de liceu pasionați de știință și tehnologie care își doresc o carieră în inginerie și cercetare, prima ediție debutând la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an, iar ulterior va fi organizat anual.

„AEROSPATIAL 2026 reprezintă mai mult decât un forum științific; este puntea de legătură între tradiția creativă a școlii românești de aviație și viitorul tehnologiilor aerospațiale europene și internaționale. Prin continuitatea acestei conferințe, INCAS își asumă rolul de catalizator al inovării, reunind mediul academic, institutele de cercetare și liderii industriali într-un efort comun de sprijinire a excelenței și a tinerilor cercetători. Fie că își doresc o carieră în cercetare, inginerie, tehnologie, aviație, deprinderea metodologiilor de cercetare le oferă noilor generații un avantaj competitiv major pe piața muncii. Participanții la această nouă ediție a AEROSPATIAL aduc o perspectivă proaspătă, nealterată de tipare rigide. Implicarea lor în cercetare poate duce la soluții inovatoare pentru probleme globale majore”, a declarat Dr. Adriana Ștefan, Director Științific-Președinte Consiliu Științific INCAS.

Recunoașterea excelenței și parteneriate

În cadrul ediției din acest an, continuitatea excelenței va fi marcată prin acordarea premiilor „Elie Carafoli”, „Nicolae Tipei” și „Gheorghe Vasilca”, decernate în cadrul ceremoniei oficiale din 23 octombrie 2026 pentru a recompensa contribuțiile de excepție în cercetarea științifică.

Prezența națională și internațională a conferinței se datorează în mare măsură sprijinului acordat de parteneri și sponsori. Suportul acordat de sponsori și expozanți confirmă importanța strategică a colaborării dintre mediul de cercetare-dezvoltare și sectorul industrial, asigurând resursele necesare desfășurării unor sesiuni tehnice de înalt nivel. INCAS adresează sincere mulțumiri companiilor și instituțiilor partenere care susțin performanța și dezvoltarea tehnologică.

Lucrările acceptate și prezentate în cadrul conferinței vor fi evaluate pentru publicare în reviste de specialitate indexate. Participanții, autorii și reprezentanții media sunt invitați să consulte programul detaliat, modalitățile de înregistrare și ghidul de redactare a lucrărilor direct pe pagina web a evenimentului: aerospatial-2026.incas.ro.

Temele conferinței includ aerodinamica, mecanica zborului, astronautica și astrofizica, structurile și materialele, sistemele și controlul în aeronautică, investigațiile experimentale și facilitățile de testare aerospațială, precum și serviciile de trafic aerian și automatizarea ATM. Programul cuprinde o secțiune aniversară dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea academicianului Elie Carafoli, decernarea premiilor „Elie Carafoli”, „Nicolae Tipei” și „Gheorghe Vasilca”, un spațiu expozițional pentru partenerii industriali, o sesiune specială privind materialele avansate rezistente la condiții extreme și medii ostile, precum și sesiunea Brainmatching, dedicată integrării studenților și tinerilor cercetători în proiecte de anvergură.