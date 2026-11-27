INCAS – Institutul Național de Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli” este partener în MAREX – Centrul de Tehnologii Emergente și Digitale pentru Materiale Avansate Reziliente Condițiilor Extreme și Mediilor Ostile. Proiectul reunește, sub coordonarea Institutului de Mecanică a Solidelor al Academiei Române, competențele INCAS, RATEN, COMOTI și IMNR într-un program de cercetare aplicativă pentru industriile aerospațială, navală, nucleară și de transport (PNCDI IV, contract 8CoEx/2026).

MAREX este un centru de excelență (CoEx) din domeniul „Digitalizare, industrie și spațiu”. Programul său de cercetare este inovator și orientat către nevoile utilizatorilor finali. Valorifică tehnologiile digitale și emergente în imprimarea 3D a materialelor metalice, în dezvoltarea materialelor inteligente și în realizarea acoperirilor de suprafață. Scopul este să ofere soluții de fabricație sustenabile pentru industriile care operează la temperaturi extreme, sub solicitări dinamice variabile și în medii corozive sau oxidante.

Patru direcții de cercetare

Materiale noi prin fabricație aditivă metalică. Se folosesc topirea laser în pat de pulbere și depunerea directă de energie, cu aliaje avansate (superaliaje refractare, aliaje cu mai multe elemente principale). Se proiectează și meta-materiale de tip TPMS și lattice. Studiile de caz includ ajutaje de rachetă cu răcire regenerativă, palete de turbină cu canale complexe de răcire și componente pentru reactoare de generația a IV-a și pentru reactoare modulare mici (SMR).

Acoperiri de suprafață avansate, rezistente la uzura, coroziune, iradiere și alte forme de degradare în condiții extreme de funcționare.

Corelarea multiscală a microstructurii cu proprietățile mecanice, pentru evaluarea integrității structurale, înțelegerea îmbătrânirii și prelungirea duratei de viață a componentelor.

O platformă inteligentă de date, bazată pe inteligență artificială, învățare automată și analiza datelor, pentru identificarea materialelor potrivite aplicațiilor în medii extreme.

De la laborator la condiții reale de operare

Rezultatele vizează sectoare strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană: industria aerospațială, navală, de apărare, transporturile, producția industrială și energia nucleară. Proiectul asigură tranziția de la testarea în laborator la condițiile reale de operare și acoperă scenarii critice:

fluxuri termice extreme (reintrarea în atmosferă, turbine cu gaz, aplicații nucleare);

solicitări mecanice intense (impact, eroziune, oboseală, vibrații);

medii agresive (oxidare și coroziune la temperaturi înalte, contact cu plumb lichid, radiații).

Infrastructură și resursă umană

Inițiativa dezvoltă o infrastructură integrată, care reunește tehnologii de fabricație aditivă, laboratoare de caracterizare a materialelor și resurse avansate de calcul. Centrul va susține programe doctorale și de formare profesională pentru noua generație de cercetători și ingineri. Astfel, contribuie la retenția talentelor în România și la atragerea specialiștilor internaționali.

Proiectul are un buget total estimat la aproximativ 16 milioane de euro, pe o perioadă de cinci ani. Printre indicatorii asumați se numără formarea unui grup consistent de doctoranzi, publicații în reviste indexate WoS (Web of Science), cereri de brevet cât și un ecosistem digital de baze de date dedicat materialelor avansate reziliente la condiții extreme.

Eveniment științific, 23 octombrie

Vineri, 23 octombrie, Centrul de Excelență MAREX a organizat sesiunea specială „Noua generație de materiale avansate rezistente la condiții extreme și medii ostile”, în cadrul Conferinței Internaționale AEROSPATIAL, organizata de către INCAS. Sesiunea a avut loc în colaborare cu Cercul de Cercetare în Fabricație Aditivă al Academiei de Științe Tehnice din România (Secția IX – Știința și Ingineria Materialelor). Sesiunea a fost prezidată de dr. ing. Mihai Botan, responsabilul INCAS în proiect. A inclus 11 lucrări științifice și un atelier de lucru dedicat pentru formarea doctoranzilor si tinerilor cercetători in utilizarea inteligenței artificiale în știința materialelor.

Despre INCAS

INCAS – Institutul Național de Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli” este principala instituție de cercetare în științe aerospațiale din România. Are o tradiție de 75 de ani în ingineria aerospațială, fizica fluidelor și aerodinamica aplicată. Folosește tehnologii de ultimă generație și o infrastructură unică, de importanță strategică națională.