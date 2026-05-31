INCAS și AEROSTAR extind cooperarea în domeniul aerospațial și avansează proiectul IAR 835 către faza de industrializare a avionului prototip

Introducerea unui nou avion românesc de aviație generală și extinderea colaborării dintre cercetare și industrie aerospațială se află în centrul unui memorandum semnat pe 13 mai 2026, în cadrul Black Sea Defense and Aerospace, între INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” și AEROSTAR, document care lărgește aria de cooperare dintre cele două părți dincolo de proiectul aeronavei IAR-835.

Memorandumul a fost semnat Adriana Ștefan, președinte – director general INCAS, și Alexandru Filip, director general AEROSTAR. Acesta stabilește cadrul pentru identificarea unor oportunități de participare comună în programe civile și militare de cercetare și dezvoltare din domeniul aerospațial, inclusiv prin propuneri colaborative în cadrul schemelor de finanțare europene, naționale și internaționale.

Potrivit documentului, cooperarea dintre INCAS și AEROSTAR poate include constituirea unor grupuri tehnice comune de lucru, schimbul de expertiză științifică și inginerească, accesul — pe baza unor acorduri separate — la infrastructuri specializate, laboratoare, capabilități de simulare și facilități de testare, precum și diseminarea comună a rezultatelor tehnice prin rapoarte, conferințe, workshop-uri și publicații științifice.

Cele două părți își propun, de asemenea, să promoveze transferul de cunoștințe și tehnologie între zona de cercetare și aplicațiile industriale, cu obiectivul de a accelera maturizarea și implementarea soluțiilor inovatoare din domeniul aerospațial.

Memorandumul prevede că o atenție specială poate fi acordată dezvoltării unor metodologii avansate de proiectare aerospațială, optimizării proceselor de fabricație, tehnologiilor aviatice sustenabile, integrării sistemelor și transformării digitale, precum și consolidării capabilităților strategice ale României în domeniul aerospațial prin inițiative tehnice și industriale coordonate.

Un element central al cooperării strategice dintre cele două entități îl reprezintă proiectul aeronavei de aviație generală IAR-835, aflat în dezvoltare atât în facilitățile INCAS, cât și ale AEROSTAR. Părțile consideră acest program drept o oportunitate importantă de colaborare, care poate facilita transferul de tehnologie, know-how tehnic și expertiză industrială, cu scopul susținerii etapelor viitoare de industrializare, integrare în producție, certificare și introducere pe piață.

În prezent, proiectul IAR-835 se află în etapa de proiectare detaliată, în cadrul căreia echipa INCAS dezvoltă atât ansamblele structurale ale aeronavei, cât și integrarea principalelor sisteme de bord, inclusiv propulsia, comenzile de zbor, navigația, comunicațiile, instalația electrică, climatizarea, sistemul de frânare și parașuta de salvare.

Recent, echipa INCAS, împreună cu furnizorii de echipamente implicați în program, a finalizat definirea arhitecturii de echipare a aeronavei. Reprezentanții proiectului arată că această etapă asigură conformitatea cu cerințele de certificare EASA CS-23 și respectarea specificațiilor tehnice stabilite prin acordul de colaborare dintre INCAS și AEROSTAR pentru dezvoltarea aeronavei.

Odată cu definitivarea arhitecturii de echipare, proiectul intră într-o etapă avansată de maturizare digitală a modelului complet al aeronavei, consolidând premisele pentru trecerea către fazele de validare, fabricație și certificare.

Proiectul IAR-835 este prezentat de cele două organizații drept un exemplu relevant de transfer tehnologic între un institut de cercetare și mediul industrial, demonstrând capacitatea de valorificare practică a expertizei românești din domeniul aerospațial.