Incendiile de pădure: Comisia Europeană își intensifică pregătirile pentru sezonul incendiilor forestiere din 2021, consolidându-și flota de avioane și elicoptere

Pentru a fi pregătită pentru orice incendiu de amploare în acest sezon, Comisia Europeană a creat o flotă europeană consolidată de 11 avioane și 6 elicoptere de stingere a incendiilor, găzduite în statele membre în cadrul sistemului rescEU, informează un comunicat. De asemenea, Comisia a emis orientări pentru ca statele membre să își consolideze măsurile de prevenire a incendiilor.

„În fiecare an, incendiile de pădure reprezintă un risc semnificativ de dezastru pentru întreaga Europă. Sezonul incendiilor este intens și lung, iar zonele predispuse la incendii se extind spre nord. Înaintea sezonului de incendii forestiere din acest an, trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a reduce impactul acestora. Flota RescEU propusă de noi pentru combaterea incendiilor va include 11 avioane și 6 elicoptere și poate fi mobilizată cu ușurință în orice moment în timpul acestui sezon de incendii forestiere. Aceasta este poziționată strategic în Croația, Franța, Grecia, Italia, Spania și Suedia și aș dori să le mulțumesc acestor țări pentru excelenta lor cooperare. Prin colaborarea strânsă la toate nivelurile, inclusiv prin intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE și cu rescEU, UE va putea să prevină, să se pregătească și să răspundă la incendiile forestiere, atât în acest an, cât și în viitor“, a declarat comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič.

Se preconizează că riscul de incendii forestiere în acest sezon va fi peste medie, temperaturile urmând să fie mai ridicate decât media din iunie până în septembrie în regiunea mediteraneană. De asemenea, sezonul ar putea fi caracterizat de precipitații mai puține, în special în Europa Centrală și în multe zone din Marea Mediterană. Acest lucru poate crește riscul de incendii de vegetație atât în zonele predispuse la incendii, cât și în noile regiuni ale Europei.

Capacitățile de stingere a incendiilor rescEU

Flota de combatere a incendiilor rescEU din 2021 prevede avioane și elicoptere din șase state membre ale UE, gata să fie trimise în alte țări în caz de nevoie.

Flota rescEU de combatere a incendiilor va fi compusă din: 2 avioane de stingere a incendiilor din Croația, 2 avioane de stingere a incendiilor din Grecia, 2 avioane de stingere a incendiilor din Italia, 2 avioane de stingere a incendiilor din Spania, 6 elicoptere de stingere a incendiilor din Suedia*.

Acestea se adaugă la avionului de stingere a incendiilor din Franța și celor 2 avioane de stingere a incendiilor din Suedia, care fac parte din flota rescEU pe termen lung.

Măsuri preventive, de pregătire și monitorizare pentru sezonul de incendii forestiere din 2021

Comisia Europeană continuă să monitorizeze și să coordoneze toate pregătirile pentru sezonul de incendii forestiere din acest an.